O první medaili se postaral Matěj Macháček, který ve svých soubojích nechyboval a postoupil až do finále, kde však nestačil na soupeře z Hradce Králové a vybojoval tak skvělé druhé místo.

Druhou medaili získal Marek Podešva, který sice v úvodním duelu prohrál, avšak v následujících soubojích již neponechal nic náhodě a odvezl si bronzovou medaili.

S jednou výhrou se s turnajem rozloučili Michal a Dominik Vaculíkovi, Martina Štukovská a Adam Plevák. Tentokrát se nezadařilo ani Vojtovi Dornicovi.

V neděli se na stejné žíněnce představili také hraničtí reprezentanti Železa v kategorii U23. Nejlépe se vedlo Gabriele Nádvorníkové, která jako čerstvá medailistka z mistrovství republiky juniorů patřila k favoritkám turnaje. Ve váze do sedmdesáti kilogramů nenašla žádnou přemožitelku a vybojovala tak pro hranický oddíl zlato.

Do finále kategorie do šedesáti šesti kilogramů se podařilo probojovat také Vincentu Skurkovi, který na své cestě pavoukem porazil tři soupeře, z toho dva z Polska. Ve finálovém souboji však udělal taktickou chybu a musel se tak spokojit s druhým místem.

Shodně se na třetích příčkách umístili zbývající dva členové výpravy - Šarlota Olšáková a Karel Platoš. V trenérské židli se tentokrát nestandardně ocitl Václav Jašek, který se však své role mentora zhostil na výbornou a na začátek své trenérské kariéry si tak může připsat čtyři cenné kovy.

Energy Team má čtyři medaile

Energy Judo Team v Jablonci vybojoval čtyři cenné kovy. V sobotu se radovali Tomáš Otevřel ze zlata v kategorii U15 do 50 kg, David Střílka ze stříbra v kategorii U13 do 55 kilogramů a Filip Caletka mezi žáky do 15 let a 42 kilogramů.

Valerie Výstřelová, Marek Psota, Radek Špalda a Jaroslav Géryk zůstali bez medaile.

V neděli pak Energy Team vyslal do boje dva zástupce kategorie dorostu. Adéla Géryková získala bronz ve váze do 70 kilogramů. Filip Otevřel se ve váze do 73kg probojoval do semifinále, kde nedokázal najít recept na svého soupeře. V souboji o bronz opět podlehl a domů si veze skvělé páté místo. Na domácím mistrovství republiky juniorů Filip Otevřel získal ve váze do 66 kilogramů deváté místo.

Energy Judo Team.Zdroj: Energy Judo Team

Tomáš Otevřel se rval na začátku května v Budapešti. V konkurenci 60 judistů se probojoval mezi nejlepší osmičku ve váze do 50 kilogramů.

Zlato z Velké ceny Ostravy dovezl do Hranic Prokop Stečínský, stříbro Marek Psota, Matyáš Stupárek a Sebastián Stupárek, bronz pak Jakub Španihel, Vojtěch Libosvár a Anna Panáková.

Zdroj: Judo Železo Hranice a Energy Judo Team