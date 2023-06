O víkendu proběhlo ve slovinském městě Podčetrtek mistrovství Evropy v judu veteránů, na kterém hranický oddíl Judo Železo reprezentovalo celkem pět závodníků. A byly z toho dvě medaile.

Nejlepší výkon podal benjamínek kategorie do 60 kilogramů František Zlámal, který v semifinále porazil reprezentanta Itálie Mazzocata a postoupil do finále, kde však nestačil na Francouze Garofoliho.

„František na vrcholových závodech startoval poprvé a zcela jistě ne naposled, příště se mu bezpochyby podaří dosáhnout na stupínek nejvyšší,“ zhodnotil výkon svého svěřence trenér Marek Nádvorník.

Těsně pod bednou skončil v kategorii do šestašedesáti kilogramů Jakub Horák. Ten si sice poradil s Němcem Kranzem, na ostatní soupeře mu však síly nestačili a musel se tak spokojit s nepopulární „bramborovou“ medailí.

Tomáš Ličman a Ondřej Loukota dosáhli shodně na deváté místo v kategoriích do 73 a 90 kg. Jediná ženská zástupkyně Železa Jana Poletinová v úvodu nestačila na Slovinku Vrsic a skončila tak bez umístění.

Horák má bronz z družstev

Na druhý den se konala soutěž družstev, které se zúčastnili všichni naši závodníci. Nejlepšího výsledku dosáhl Jakub Horák, který v týmu Čechů - mladších vybojoval bronzovou medaili.

V týmu Čechů - starších dosáhl na páté místo Tomáš Ličman. Ostatní hraničtí závodnicí, kteří startovali za týmy cizích států, na medaile nedosáhli.

Kapitán hranické výpravy Ličman hodnotil závody následovně: „Ve dvou dnech se nám zásluhou Zlámala a Horáka povedlo získat dva cenné kovy, což je na takto dobře obsazené soutěži velký úspěch. Příslibem do budoucna zůstává především výkon Františka, který se ve své kategorii zatím stále otrkává a to nejlepší jistě teprve předvede. Celá soutěž byla situována do nádherného podhoří městečka Podčetrtek plného luk a pastvin a jistě se sem rádi v budoucnu vrátíme. Děkujeme za podporu všem příznivcům a jsme rádi, že jsme motivací pro naše mladé judisty.“

Autor: Šimon Skurka