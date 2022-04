Český pohár Ostrava je v kategorii seniorů zároveň Memoriálem Jana Stankoviče, bývalého trenéra 1. Judo Clubu Baník Ostrava a držitele sedmého danu (mistrovského technického stupně).

Stankovič byl reprezentantem Československa v letech 1966 – 1968 a celých 31 let trenérem ostravského oddílu, a to až do své tragické smrti v roce 1998. Nelze tedy začít jinak než Stankovičovou váhovou kategorií do šedesáti šesti kilogramů, v níž zároveň Hranice zaznamenaly největší úspěchy.

Šatánek zlatý

V této kategorii startovali na odvrácených stranách turnajového pavouka David Šatánek a Vincent Skurka. Oba z hranických závodníků po dvou vyhraných zápasech postoupili do finále, kde z přátelského duelu nakonec pomocí předpisového ouchi gari vyšel vítězně zkušenější Šatánek.

Další dvě stříbra přidali do hranické sbírky Adam Schoř v nejtěžší váhové kategorii dorostenců a Gabriela Nádvorníková v kategorii žen do sedmdesáti kilogramů.

Jeden vyhraný zápas si po pěkném přechodu v newaze připsal Dominik Vašut, který však v dalším zápase narazil na pozdějšího vítěze kategorie Sojku a po následné prohře se Švecem v repasážích byl z turnaje vyřazen.

Šarlotě Olšákové a Kristiánu Kudláčkovi se o víkendu nedařilo. „Smolné je zranění týmových opor Trojnara a Jaška a doufám, že se dají co nejdříve do kupy,“ přeje si Marek Nádvorník.

V divizi ho nechtěli. Kanonýr Sehnálek tak pálí za Horní Nětčice

Závody družstev

Kromě seniorů v sobotu zápasili také nejmenší judisté v Lipníku nad Bečvou. Tým se však nesešel v plném počtu, a tak do všech zápasu nastupoval s tím, že je pro postup nezbytné zvítězit v každém utkání.

To se nepodařilo ani přes bojovný výkon Matěje Macháčka, který dotáhl své utkání do vítězného konce i přes zlomený palec na noze. S bilancí jedné výhry, dvou remíz a dvou proher nakonec Železo obsadilo šesté místo.

Autor: Šimon Skurka