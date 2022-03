Z šesti závodníků se pěti z nich podařilo probojovat až do finálových bloků soutěže, které se zúčastnilo přes 370 judistů a judistek z 80 českých a polských klubů.

Nejlépe se v kategorii dorostenců nad devadesát kilogramů dařilo Adamu Schořovi, který na své cestě do finále převálcoval závodníky z Hradce králové a Frýdku-Místku. Ve finále však nestačil na závodníka z Vršovic a musel se tak spokojit se druhým místem.

V kategorii juniorů do 23 let brali shodně třetí místo Platoš, Kubala a Nádvorníková. Karel Platoš předváděl v kategorii do jednaosmdesáti kilogramů krásné judo v postoji i na zemi. Podařilo se mu porazit tři soupeře, nestačil pouze na reprezentanta a favorita Svobodu z Litoměřic.

Vojta Kubala na své cestě k třetímu místu porazil dva soupeře a prohrál pouze s reprezentantem Polska a pozdějším vítězem Zenderem. Dvě vítězství a třetí místo si v kategorii juniorek připsala také Gabriela Nádvorníková.

Těsně pod stupněm vítězů skončil v kategorii do šedesáti šesti kilogramů Vincent Skurka, který se sice probojoval až do semifinále, následně však nestačil na své soupeře a obsadil páté místo. V kategorii do jednaosmdesáti kilogramů se tentokrát nedařilo Dominiku Vašutovi.

„Jsem rád, že po technické stránce proběhlo vše tak, jak mělo a je potěšující, že se ve výborné konkurenci prosadili i domácí závodníci,“ hodnotil Adam Purgert.

Iva Podjuklová bronzová na veteránském MČR atletů

Český pohár Ostrava

Ve stejný den válčili mladší žáci v Ostravě. Pro tuto kategorii se také jednalo o první Český pohár tohoto roku, na kterém nesměli chybět ani zástupci Judo Železo Hranice. V konkurenci závodníků z celé republiky se ti hraničtí určitě neztratili a získali hned dva cenné kovy.

Nejlépe se vedlo Martině Štukovské, která po skvělém výkonu získala zlatou medaili. Druhou medaili do sbírky přidal Matěj Macháček, který po vynikajících výkonech postoupil až do semifinále, kde však nestačil na pozdějšího vítěze turnaje, a tím pádem ho čekal souboj o třetí příčku, kde již nezaváhal a odvezl si bronz.

Posledním zástupcem železného klubu na tomto turnaji byl Ondřej Janíček, který po jedné výhře a dvou prohrách obsadil krásné 9. místo.

Autor: Šimon Skurka