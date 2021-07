Hraničtí borci se na Světový pohár kvalifikovali díky úspěchu na silně obsazeném mezinárodním turnaji Českého svazu MMA v Praze na konci června. Mezi 92 bojovníky z celé české republiky oba zápasníci postoupili do finále.

„V září se tedy bude psát další kapitola hranického MMA. Děkujeme městu Hranice za podporu našeho klubu,“ uvedl trenér Daniel Jirsch.

Grapplingový šampion Marek Škrla se musel porvat s početnější konkurencí ve své váhové kategorii do 70 kilogramů. Cestou do finále porazil dva soupeře.

„Příprava byla podřízena bezpodmínečnému ukončení soupeře buď rozhodnutím rozhodčího, nebo vzdáním soupeře, což se v obou případech stalo. Byl to teprve jeho druhý a třetí zápas na nejvyšší amatérské úrovni v MMA v Česku,“ prozradil Daniel Jrisch.

Ve finále se již na Škrlovi byla znát únava. Se zkušenějším soupeřem prohrál na body. Druhé místo nicméně znamená účast v reprezentaci MMA.

Filip Čoček se díky speciální mentální přípravě i změně jídelníčku výrazně posunul. V kategorii do 93 kilogramů získal rovněž stříbrnou medaili.

Robert Kovařík (vlevo) a Filip ČočekZdroj: Deník/VLP Externista

„Filip Čoček je kluk, který se z vytáhlého kluka, flegmatika, pomalu propracovává mezi elitu českého amatérského MMA,“ nastínil Daniel Jirsch.

„Ačkoliv se již účastnil turnajů v grapplingu, měl jeden zápas V K1, a jeden v MMA, a donedávna to bral tak nějak, jako že se zúčastní a to stačí. Stačila jedna otázka: Tobě, Filipe, nevadí, že víc než pět let na sobě celkem tvrdě makáš a potom přijedeš na turnaj a mnohem slabší a méně technicky vyspělí bojovníci tě porážejí,“ vysvětlil trenér.

A promluva přinesla ovoce. Výsledkem je účast na Světovém poháru v Praze.