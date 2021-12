Hranice nastupovaly do posledního kola soutěže jako lídr tabulky. Tuto pozici si zajistily pěti vyhranými zápasy v moravské skupině soutěže. Cíl byl proto jasný – udržet se na vítězné vlně a vybojovat pro Hranice vytouženou baráž.

Tým nastupoval do soutěže v klasické sestavě tvořené z kmenových závodníků. V prvním zápase si Hranice připsaly triumf nad týmem Academy Praha – vítězem české skupiny. Ve druhém pak porazily družstvo z Hradce Králové, které nakonec obsadilo celkové třetí místo. Šňůru vítězství ale přeťal tým Plzně, který Železáře porazil 4:3. Následně Hraničtí zabojovali a porazili tým Prachatic.

V posledním zápase a pomyslném finále 1. ligy mužů nastoupily Hranice proti Judo klubu Olomouc. Přestože v předchozím kole ve společném souboji triumfovaly Hranice, nyní se na domácí půdě dařilo lépe olomouckým závodníkům, kteří zvítězili nejtěsnějším poměrem 4:3.

Olomouc a Hranice se tak v baráži utkají se dvěma dalšími týmy o postup do extraligy.

„Přestože jsme měli ambici soutěž vyhrát, konečné druhé místo je pěkným výsledkem a co je podstatné, baráž máme jistou,“ pochvaluje si trenér družstva Lubomír Jakubík.

„O postup do nejvyšší české soutěže se Hranice pokoušely již před vypuknutím pandemie. Tehdy se nám to nepodařilo. Již mnohokrát jsme ale ukázali, že můžeme porazit kterýkoliv tým v první lize, tak uvidíme, jak to dopadne tentokrát,“ dodal Jakubík.

Atleti hodnotí sezonu. Opět ji ovlivnil covid

Vyhlášení nejlepších judistů

V neděli se konal již 16. ročník Judoshow cupu. Na programu bylo již tradičně vyhlášení nejlepších judistů roku a také medailové souboje extraligy mužů a letos poprvé také finále družstev žen.

Hranický trenér Marek Nádvorník, který je zároveň místopředsedou Českého svazu juda, nemohl na této akci chybět a byl to právě on, který ocenění nejlepším sportovcům předával. V týmu USK Praha, který obhájil titul extraligového vítěze, nemohl chybět čerstvý juniorský mistr republiky Martin Bezděk z Hranic, který v USK Praha již čtvrtým rokem trénuje.

Turnaje se také zúčastnila hranický čerstvá mistryně světa Julie Švecová, která s ženským týmem Masters skončila na neoblíbené čtvrté bramborové pozici.

Na závěr Judoshow Cupu proběhlo také vyhlášení nejúspěšnějších klubů republiky. Judo Železo Hranice bylo oceněno druhým místem v kategorii juniorů a seniorů za vynikající výsledky na tuzemských mistrovských soutěžích. Před Hranicemi se umístil už jenom oddíl USK Praha.

Autor: Šimon Skurka