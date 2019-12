Největším úspěchem z individuálních mistrovství republiky je bronzová medaile dorostenky Adély Dostálové v běhu na 800 m.

Zbylých šest medailí vybojovaly hranické veteránky. Nejpilnější závodnicí i sběratelkou cenných kovů je v tomto ohledu Iva Podjuklová, která vybojovala tři zlata (1500 m, štafeta 4 x 100 m a půlmaraton veteránek 45 - 49 let) a jedno stříbro z méně známé disciplíny - klasický pětiboj. Zuzana Kročová vybojovala stříbro v půlmaratonu veteránek 40 - 44 let. Klára Úlehlová si odvezla rovněž stříbro z veteránského Mistrovství ČR v sedmiboji.

Radost oddílu udělala také mladá závodnice Kateřina Kasparová, která vybojovala senzační stříbro na Letní olympiádě dětí a mládeže v hodu oštěpem. Iva Podjuklová reprezentovala ČR na Mezistátním utkání veteránů, kde v běhu na 1500 m obsadila 10. místo.

ÚRODA Z MISTROVSTVÍ MORAVY

Medailí z mistrovství Moravy a Slezska se letos sešlo požehnaně (sedmnáct). Zlato to však bylo jediné a vybojoval ho starší žák Karel Brychta v běhu na 300 m.

Stříbrných cenných kovů bylo jedenáct, získali je mladší žákyně Kateřina Kasparová v oštěpu, starší žákyně Barbora Odstrčilová v kouli, starší žák Karel Brychta v dálce venku i v hale, dorostenka Adéla Dostálová na osmistovce v hale, dorostenka Kristýna Podjuklová v běhu na 3000 m, žena Zuzana Kročová v půlmaratonu, muži Rostislav Kolář v chůzi a Ladislav Koutný na šedesátce překážek v hale a žena Klára Úlehlová na čtyřstovce překážek a v halovém pětiboji. Bronz vybojovala Klára Úlehlová v krosu, další čtyři bronzové kovy pocházejí z halových disciplín. Adély Dostálová (dorostenka) a Zdražilová (juniorka) je vybojovaly na čtyřstovce, ženy Michaela Hynčicová na šedesátce překážek a Tereza Indruchová na trojce.

TÝM ŽEN PŘEDČIL MUŽSKÉ KOLEGY

Družstva dospělých ve II. lize (skupina D) měla letos poměrně velkou konkurenci, především zálohy extraligových Vítkovic (muži i ženy) soutěže zcela ovládly. Letos se poprvé stalo, že hranické ženy obsadily lepší pozici než hraničtí muži. Ženy obsadily v devítičlenné soutěži čtvrté místo a postoupily do baráže, kde skončily osmé. Muži skončili ve čtrnáctičlenné soutěži šestí. „Nutno dodat, že hranická družstva jsou nyní ve zcela rozdílných pozicích. Zatímco do družstva žen dorůstá silná generace šikovných děvčat, muži se naopak potýkají s odcházením některých opor a následovníci tam až na některé výjimky chybí,“ uvedla Klára Úlehlová z SK Hranice.

Ve starším žactvu skončila družstva hochů i dívek na posledních šestých místech. Mladší žákyně obsadily pěkné páté místo z deseti týmů, mladší žáci byli poslední sedmí. V přípravkách skončily dívky šesté z devíti týmů a hoši opět poslední devátí.

„Družstva mládeže se stále potýkají s nízkým počtem závodníků oproti konkurenci. U mladších kategorií je však alespoň u dívek vidět světlejší budoucnost,“ zmínila Klára Úlehlová.

MLÁDÍ BODOVALO V BĚŽECKÉM POHÁRU

Mladým hranickým atletům se dařilo i v Běžeckém poháru dětí a mládeže Olomouckého kraje. V celkovém hodnocení poháru si nejlépe vedl starší žák Ondřej Glet a dorostenka Kristýna Podjuklová, kteří své kategorie ovládli, v dorostenkách pak byla Veronika Svobodová druhá a Adéla Dostálová třetí.

V kategorii přípravek ročníku narození 2010-11 obsadil Tomáš Hub třetí místo. Další čtyři hraničtí závodníci obsadili nepopulární ale velmi pěkná čtvrtá místa. Byli to dorostenec Radim Spilka, starší žák Vojtěch Nevyjel, starší žákyně Zuzana Slobodová a mladší žák David Karola.

Oddíl SK Hranice také letos pořádal celkem devět událostí. „Co se týče pořádání závodů, tak letošní rok nijak nevyčníval z průměru, oproti hektickému roku 2018, byl letošek o poznání klidnější,“ hodnotí Klára Úlehlová.

K 1. lednu 2019 oddíl vykazoval celkem 191 členů, z toho 126 mládežníků do 18 let. O chod oddílu se momentálně stará třináct aktivních trenérů, rozdělených do pěti tréninkových skupin.

„Za jejich obětavou a mnohdy nedoceněnou práci mnohokrát děkujeme. Poděkovat se sluší také atletům za jejich vzornou reprezentaci a přejeme jim mnoho úspěchů nejen ve sportu, ale také v osobním životě,“ uzavřela Klára Úlehlová. (red)