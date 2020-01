V pátek 10. ledna proběhly v Olomouci zahajovací závody mladšího žactva za účasti čtyř hranických atletů. V kategorii mladších žáků se představili Ondřej Trousil a Kryštof Navrátil.

Trousil se radoval ze dvou osobních rekordů. Především tím ve skoku dalekém velmi příjemně překvapil, poprvé přes 4 metry a rovnou o tolik. Výkonem 431 cm bral třetí místo. Osobák si překonal také v běhu na 60m (9,31 s). Překážkovou šedesátku zvládl za 13,10 s.

Kryštof Navrátil se radoval také ze dvou osobních rekordů. Hladkou šedesátku proběhl za 9,45 s, tu překážkovou za 12,56 s, zde se navíc probojoval do finále C, celkově obsadil 11. místo. Do dálky pak skočil 378 cm.

Kategorii mladších žákyň zastupovaly Vera Vítková a Romana Odstrčilová. Vítková měla na programu šedesátku hladkou i překážkovou. Na té hladké si zaběhla osobní rekord 9,51 s, na té překážkové za osobákem výrazně zaostala (11,70 s), ale radovala se aspoň ze třetího místa.

Romana Odstrčilová je na rozdíl od předchozích tří hranických závodníků v kategorii mladšího žactva prvním rokem. „Poprvé si vyzkoušela dálku „z prkna“ a byl z toho výkon 369 cm. Hladkou šedesátku zaběhla za 9,42 s,“ uvedla Klára Úlehlová z SK Hranice.

OSTRAVA VIDĚLA I ODDÍLOVÝ REKORD

Na sobotních Otevřených krajských přeborech Moravskoslezského kraje pak startovala šestice hranických závodníků.

Radost z nového oddílového rekordu na 200 m si udělala v kategorii žen Adéla Zdražilová, která jeden ovál prolétla v čase 25,72 s. „Osobní rekord si překonala i v dálce, kde předvedla 511 cm,“ doplnila Úlehlová. Halový osobák (venku má běženo lépe) si pak překonala na čtyřstovce časem 59,20 s.

Čtyřstovku mezi ženami běžela také Klára Úlehlová a byl z toho čas 63,35 s. Vzhledem k vícebojům, které proběhnou příští víkend, si vyzkoušela také kouli (8,13 m).

Kombinaci 800 m a 200 m běžela Veronika Svobodová, svoji hlavní trať 800 m zvládla v pěkném čase 2:29,52 min, na dvoustovce si zaběhla osobní rekord 28,42 s.

Stále s velkými rezervami závodí Kristýna Podjuklová, tentokrát z toho byl čas 11:53,00 na trati 3000 m.

Mezi muži ve skoku vysokém závodil Adam Orava a byl z toho solidní začátek sezony (178 cm). Do skvělé formy po zranění kolene se vrací sprinter Tomáš Vašíček. Za svým dva roky starým osobním rekordem zaostal o pouhou setinu. Čas 7,14 s běžel v rozběhu i ve finále.