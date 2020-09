„Na to, že nám chyběla spousta klíčových hráčů a další nám odpadli ještě před utkáním, bych chtěl klukům, kteří se nebáli a nastoupili k utkání, z celého srdce poděkovat za výkon,“ uvedl pro klubový web hrající trenér Hranic Marek Hloch.

„Dobře jsme bránili, soupeř dával branky převážně po našich chybách. Hráli jsme proti nejlepšímu týmu v lize, a proto se kluci dnes za svůj výkon nemusí stydět. Už by to chtělo konečně nastoupit v plné sestavě, snad se nám to příště podaří,“ dodal Hloch.

Těžkou premiéru má za sebou hranický brankář Ondřej Kolajta, který navíc nastoupil proti svému bratrovi a bývalému tahounovi Hranic Janu Kolajtovi.

„Bylo to nesmírně těžké utkání. Poprvé v životě jsem nastoupil proti svému bratrovi, bylo to specifické. Pro gólmana to bylo velmi náročné, i když tým výborně bránil a pomohl mi co nejvíc to šlo,“ řekl Ondřej Kolajta.

První body do tabulky třetí nejvyšší soutěže budou chtít Hranice vybojovat na půdě soupeře. V neděli zajíždí do Horní Suché.

FBC Hranice – Troopers 2:8 (1:2, 0:3, 1:3)

Branky Hranic: Andrýsek, Potsch.

Rozhodčí: Hudeček – Rochovanský. Vyloučení: 1:0. Bez využití. Diváci: 49.