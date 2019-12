Do ringu jako první vstoupil Jakub Kočnar (váha do 63,5 kg), který měl již od začátku jasnou převahu nad svým soupeřem.

„V polovině prvního kola se trefil kopem z otočky tak, že soupeř byl poprvé počítán. Po tvrdém přímém úderu na hlavu byl Jakubův soupeř počítán podruhé a rozhodčí následně zápas předčasně ukončil,“ popsal trenér a předseda Boomer‘s Gym Kickboxing Karel Gofroj.

O další výhru hranické výpravy se zasloužil Marek Škrla (váha do 71 kg). Ten svedl velmi vyrovnaný zápas a jasno nebylo ani po ukončení třetího kola.

„Pravděpodobně několik tvrdých low kicků na nohu soupeře včetně povedeného high kicku na hlavu rozhodlo o výhře Marka 2:1 na body,“ uvedl Karel Gofroj.

Ondřej Vašíček (do 81 kg), Miroslav Hladil (do 75 kg), Štěpán Valoušek (do 75 kg), Radim Zuzaňák (do 86 kg) a Filip Čoček (do 91 Kg) se k premiérové výhře neprobojovali, předvedli však vyrovnané souboje proti zkušenějším protivníkům a nasbírali velmi cenné zkušenosti do dalších zápasů.

„Třeba proti Filipu Čočkovi nastoupil mistr republiky v K1 se zkušenostmi ze světových šampionátů, a přestože byl zápas těsně před koncem třetího kola po nešťastném high kicku na čelist Filipa předčasně ukončen, byl souboj po celou dobu velmi vyrovnaný,“ zmínil Karel Gofroj.

„Průběh turnaje nás opět přesvědčil, že hranický klub se může výkony svých bojovníků srovnávat s ostatními kluby v republice. Děkujeme Městu Hranice, že nás při tom podporuje,“ uzavřel trenér a předseda Boomer‘s Gym Kickboxing.