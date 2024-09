Začalo to pěkně. Uherské Hradiště přivítalo závodníky krásným slunečným počasím a krojovanými účastníky slavností vína. První disciplínu dne – chůzi – už tradičně opanoval hranický Rostislav Kolář, a když Petr Havránek došel na čtvrtém místě, znamenalo to pro Hranice zisk 22 bodů.

Tím to taky na dlouhou dobu skončilo. Hraničtí závodníci si vybrali obrovský kýbl smůly. Převažující umístění toho dne byla pro ně třináctka (tedy první nebodující). Tak skončil Adam Orava v dálce a výšce, odpoledne v trojskoku to vyšlo už na dvanácté místo.

Krátké překážky byly příliš vysoké pro patrně přemotivované Tomáše Vašíčka, který po kolizi skončil na zemi a obětavě doběhl čtrnáctý, i Jana Kaspara – ten proložil jednu mezeru parakotoulem a skončil třináctý. V poledním žáru se v závodě na 5000 m „uvařil“ a odstoupil Martin Čmelík, smůlu snad prolomil Jakub Smetana a vybojoval zde 2 body za jedenácté místo.

Pak už se sem tam něco podařilo. Víťa Rus v kouli solidně devátý a v disku dvanácté místo, Jan Kaspar 4 body z oštěpu. A konečně pěkný výkon v podání Tomáše Vašíčka – druhé místo a skvělý osobní rekord na 400 m překážek doplněný po 15 minutách ještě čtyřmi body z dvoustovky.

Závěrečná štafeta na 4 x 400 m už byla jen posledním pokusem jak se trochu posunout v celkovém pořadí. Tomáš Vašíček, Jakub Smetana, Jan Kaspar a Adam Orava dělali, co mohli, ale bylo to opět jen třinácté místo.

Dodatečně získaný bod za diskvalifikaci Přerováků sice netěší tolik, jako přímo vybojovaný, nicméně v konečném účtování nás posunul na sedmou pozici, když za vítězným Hradištěm a druhým Zlínem se seřadily týmy z jižní skupiny a Hranice stanuli v čele družstev ze skupiny severní (skupiny D) tím nejtěsnějším možným rozdílem, tedy při rovnosti bodů s Přerovem díky pomocnému kritériu, vítězství v disciplíně (chůze Rostislava Koláře).

Letošní ročník druhé ligy je tedy minulostí. V základní části muži SK Hranice obstáli velmi dobře. Postup do baráže je při počtu hranických závodníků a patrně nejvyšším věkovém průměru už vlastně vítězstvím. V baráži jim pár borců chybělo, ale tak to chodí, všichni všude být nemůžou. I tak skončili se ctí, když teoreticky dosažitelný byl v té opravdu nabité konkurenci možná jeden stupínek výš. Hodně štěstí do ligového ročníku 2025.

Autorka: Klára Úlehlová