Vyřazovacích bojů se fanoušci Cementářů málem dočkali v minulém ročníku, který však ukončil koronavirus. Ten na čas zastavil i tréninkový proces.

„Spíš jsem po pauze z hráčů cítil velkou chuť. Házená je kolektivní sport a to znamená, že jsme velká rodina. Klukům určitě chyběly kamarádské vztahy, nemohli společně posedět, pokecat si. Spíš je to motivovalo, aby využívali maximum tréninkového času,“ myslí si nový kouč Hranic Jaroslav Hudeček.

Trenérská ikona přišla do Hranic z Karviné, kde byla zvyklá trénovat hráče s profi smlouvami.

„Musel jsem si zvykat na to, že chlapci v Hranicích pracují, mají směny, které zasahují do tréninků a podobně. To byl asi největší problém. Oni si zase zvykali na mé metody tréninku, i pro ně to bylo v mnoha případech složité,“ přiznal bývalý reprezentační lodivod.

Zároveň ale před svými svěřenci smekl.

„Zaslouží si jedničku, když jsou na tréninku, přijdou třeba po práci a nehledají výmluvy, trénují naplno,“ chválil kouč známý tím, že na hráče klade vysoké nároky.

SOUSTŘEDĚNÍ A VÝHRA NAD VÍDNÍ

Letní příprava Cementu odstartovala 14. července fyzickými testy, následovalo soustředění v Žeravicích nedaleko Přerova s třífázovými tréninky. „To byla pro hráče velká darda, ale zvládli to na jedničku. To pro mančaft bylo asi to nejcennější, byl pospolu, večer si poseděl,“ zmínil Hudeček.

Ze zápasové přípravy vyčnívá veleúspěšný turnaj v Kopřivnici, kde si Cement dokonce vyšlápl na několikanásobného rakouského mistra SG Handball West Vídeň.

„Překvapivě jsme zvítězili, byl to opravdu velice silný protivník, hrála se vynikající házená. Ověřili jsme si, že mančaft má sílu, že jsme na dobré cestě,“ řekl kouč Hranic.

Ve finále pak Cement porazil domácí Tatru jasně 26:20 a ukázal, že v nejsilnější možné sestavě se s ním musí v extralize počítat.

Během pauzy ohlásily Hranice příchody tří posil. Nejprve angažovali nejlepšího prvoligového střelce Pavla Mrnuštíka z Hustopečí (extraligu však tato spojka hrála už v dresu Maloměřic). Do týmu se také vrací Zdeněk Čadra, který poslední sezony strávil v Kopřivnici.

HLAVNÍ POSILA NA KŘÍDLE

Nejvýraznější posilou však má být zkušený křídelník Jan Zbránek. V Hranicích působil už na začátku své kariéry, a protože v Karviné mu neprodloužili smlouvu, přichází nyní do známého (i když výrazně obměněného) prostředí.

„Do role klíčového hráče bych se určitě nepasoval, jelikož jsem pouze křídlo. A křídla v dnešní házené těží ze hry spojek,“ hlásil Zbránek po svém příchodu na Facebooku TJ Cement Hranice.

„Už po prvních trénincích jsem viděl, že kluci toho hodně dokážou a jsou pracovití. Ale přesto je tam spousta rezerv, jelikož každý chodíme do práce či školy. Tak je vše složitější,“ dodal.

Školou povinný je teprve sedmnáctiletý hranický odchovanec Jakub Rumian. Také on bude nově dostávat šanci v A-týmu coby klenot mládeže. „Projevuje se velice dobře. Určitě dostane prostor. Absolvoval s námi celou přípravu a je pro mě příjemným překvapením, jak to zvládl. Je alternativou na post pravé spojky, levoruké hráče nemáme,“ vysvětlil trenér Hudeček.

Citelným oslabením bude pro Cementáře odchod Tomáše Mlotka. Ten se s přítelkyní zabydluje ve Frýdku-Místku a klub mu, byť byl stále pod smlouvou, transfer umožnil. „Chtěl jsem ho zlomit. Trénoval jsem jej už v Karviné, byl by tahounem. Ale chápeme jeho situaci,“ řekl Jaroslav Hudeček.

BRUTÁLNÍ START

Cement nyní čeká velice náročný vstup do sezony. Sezonu odstartuje už tuto neděli na hřišti mistrovské Plzně. Domácí premiéru pak Hranice odehrají další víkend s Karvinou, ve třetím kole přijde na řadu další adept na titul – pražská Dukla.

„Těžší rozjezd jsme nemohli mít. Já jen doufám, že se popereme o výsledky, abychom třeba někde bodovali a zvedli si sebevědomí. Nesmíme se dostat do deky, která by nás pak mohla provázet,“ má jasno hranický lodivod.

Stejně tak jasné jsou i předsezonní cíle hranického Cementu. „Jsme amatérský celek, nemůžeme konkurovat profi týmům. Jednoznačně si ale myslím, že chceme postoupit do play-off. Tam už to bude vabank, ne každý celek to unese psychicky,“ řekl závěrem zkušený Hudeček.

Přípravná utkání A-týmu:

Zubří – Hranice 31:25

Hranice – Zubří 18:27

Hranice – Fýrdek-Místek 25:30

Hranice – Kopřivnice 19:23

Hranice – Vídeň 32:30

Kopřivnice – Hranice 20:26

Litovel – Hranice 27:29

Hranice – Kopřivnice 22:31

Hranice – Topolčany 33:29

Hranice – Maloměřice 33:18