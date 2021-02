Hudečkův řev vybičoval Cementáře k nevídané stíhací jízdě

Málo vídanou zápletku měl sobotní duel extraligy házenkářů v Hranicích. Domácí nastoupili do soutěžního utkání po více než měsíci a jako by se pomalu rozjížděli. Po nepovedeném prvním poločase prohrávali s Lovosicemi 10:17 a vypadalo to, že je rozhodnuto. Poté však nastoupil na palubovku jiný Cement a stejným poměrem ovládl druhou půli. Krásná bitva tak skončila remízou 27:27.

Jaroslav Hudeček | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Je to zasloužená remíza, když si vezmu, o kolik jsme prohrávali. Nevsadil bych na nás po poločase ani zlámanou grešli," přiznal po utkání trenér Hranic Jaroslav Hudeček a zároveň vyjádřil obrovskou nespokojenost s výkonem svého týmu v první půli. „Podle tréninku a videa jsme na soupeře byli dobře nachystaní. Jenže to, co jsme celou dobu trénovali, jsme vůbec nedokázali zužitkovat. Naopak jsme hráli jako bažanti," kroutil hlavou Hudeček. „Byli jsme sami sobě nebezpeční špatnou střelou a ztrátami míče, po kterých se Lovosice prosazovaly z rychlých útoků," doplnil lodivod Cementářů, kteří navíc v první půli přišli o zraněného Kučerku v bráně. BOUŘE V ŠATNĚ „Můžu říct, že poprvé šatna málem v poločase spadla. Řval jsem, ale padlo to na úrodnou půdu, udělal jsem dobře. Najednou se všechno otočilo," pochvaloval si Hudeček. „Obrana hrála excelentně. Najednou Lovosičtí opravdu nevěděli, co mají hrát. Když už vystřelili z těžké pozice, zachytal fantasticky Klement," chválil trenér Hranic. Domácí k parádnímu obratu zaveleli čtvrt hodinku před koncem. Sérií osmi branek v řadě otočili ze stavu 17:24 na 25:24. V tu chvíli to vypadalo na neskutečnou záležitost. Jenže Lovci se prosadili po vyloučení Indráka. Minutu před koncem přesto vedly Hranice opět o gól. Bod hostům zachránil v závěru Jiří Motl, přesto Cement měl na ruce poslední střelu utkání. Volný hod ale gólem neskončil a body se tak musely dělit. „Byl tam v závěru sporný moment po faulu na Piwka. Byla z toho jen sedmička, náš nejlepší hráč na hřišti musel ze hřiště kvůli krvi ze rtu a nemohl hrát poslední útoky," postěžoval si Jaroslav Hudeček. Z prvního poločasu se tak Hranice budou muset ponaučit a ve středu se pokusit zvítězit v důležitém domácím souboji s Jičínem. TJ Cement Hranice – HK FCC Město Lovosice 27:27 (10:17) Nejvíce branek: Piwko 6/1, Magrla 5/2 – Jonsson 8/3, Trkovský 6, Bouček 4. Rozhodčí: Blanár, Opava. Sedmimetrové hody: 5/4 – 3/3. Vyloučení: 6:2. Bez diváků.