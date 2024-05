/FOTO + VIDEO/ Na Cape Epic v Jihoafrické republice si v královské etapě zlomil klíční kost. Okamžitě letěl na operaci a za šest týdnů si olympijský vítěz z Londýna a stříbrný medailista z Ria Jaroslav Kulhavý nenechal ujít derniéru Author Šela Marathonu. Krásná trať v okolí ikonického hradu Helfštýn se mu během hvězdné kariéry vryla pod kůži.

Jaroslav Kulhavý finišuje Author Šela Marathon 2024 | Video: Deník/Ivan Němeček

„Vždycky jsem tady rád startoval, když to vyšlo. Na vrcholu kariéry, kdy jsem měl program narvaný světovým pohárem, snažil jsem se pokaždé dorazit a zajet si Šelu jako takovou tréninkovku. Pro mě je to obrovská škoda, mám to kousek od baráku a moc podobných závodů s dlouhou tradicí v Česku není,“ přiznal Kulhavý.

Kulhavý chválil Šela Marathon. Co dál? Teď řeší hlavně zuby

Devětatřicetiletá žijící legenda české cyklistiky jako by si vybírala smůlu na zdravotní patálie. Kulhavého potkalo třetí zranění během půl roku.

„A navíc v blbou dobu, na Cape Epic, kdy jsem na tom byl relativně dobře. Pak jsem zase dva, tři týdny stál. Nebyl moc čas na tréninky. Na začátku sezony je to škoda, člověk začíná znova,“ dobře ví Jaroslav Kulhavý.

Právě MTB maraton Author Šela, který startoval z fotbalového hřiště v Týně nad Bečvou a dočkal se po pauze i průjezdu Helfštýnem s cílem pod krásně opravenou zříceninou, se Kulhavému pro návrat do sedla nabízel. Vybral si „Šelu“ i proto, že se dle vyjádření organizátorů jedná o poslední ročník?

„To určitě taky. Nechtěl jsem nic podcenit, správně bych to teprve teď měl vyndat z ortézy. Nechtěl jsem to uspěchat. Poslední dvě zlomeniny jsem zvládl hodně rychle rozhýbat, ale musel jsem tělo nechat trošku odpočinout,“ vysvětloval Kulhavý v cíli.

Dojel jedenáctý, mládí vpřed

Na louku pod Helfštýnem dorazil celkově na jedenáctém místě, 76 kilometrovou trať zajel v čase 3 hodiny, 14 minut a 10 sekund.

Zkušeným borcům tentokrát vypálilo rybník mládí v čele s Ondřejem Rakusem (2:58:29, ročník 2002), Vojtěchem Neradilem (2:58:52, ročník 2001) a Markem Bartůňkem (2:59:46, ročník 1998).

„Vzali za to hezky. Už na prvním kopci jsem na ně měl asi přes minutu. Vyloženě jsem tam parkoval, byl jsem asi třicátý. Pak už se to rozjelo. Neměl jsem šanci kluky pořádně ani vidět,“ říkal Kulhavý.

Toho čeká i Světový pohár v Novém Městě koncem května. „Příprava nebude úplně ideální vzhledem ke zranění. Pak už se rozeběhne letní sezona, to už by mohlo být v pohodě. Čekají nás mistráky a na podzim mistrovství světa gravelu v Belgii,“ uzavřel Jaroslav Kulhavý.

