Jiřímu Lehečkovi se daří. Ve svých 21 letech se ve světovém žebříčku ATP objevil už na 37. příčce, což rozhodně ještě není jeho strop. A nyní se tenista, který nedávno navázal spolupráci s bývalým českým esem Tomášem Berdychem, dočkal ocenění i od svého klubu, kterým je TK Agrofert Prostějov. Ten mu totiž ve spolupráci s jedním ze sponzorů usnadnil cestování tím, že mu věnoval nové BMW řady 5. Klíčky si převzal přímo od klubového šéfa Miroslava Černoška.

Jiří Lehečka přebírá nový vůz | Video: Deník/David Kubatík

„Myslím, že to nebyla náhoda. Výborně jsem se cítil už na konci minulé sezony, kdy jsem předvedl slušné výkony v Miláně na Nextgenu. A jsem rád, že se mi ta forma podařila udržet a přenést do letošního prvního čtvrtletí," říká 21letý borec o svém obrovském herními výsledkovém progresu v tomto roce, kdy se dostal až do čtvrtfinále Australian Open, semifinále turnaje v Dauhá či osmifinále turnaje v Monte Carlu.

„Dokázal jsem to hlavně díky tomu, že jsem zapracoval na konzistenci a také jsem zjistil, jak vyhrávat proti žebřičkově lépe postaveným hráčům. Byl bych moc rád, kdybych na to navázal i teď v antukové a travnaté sezoně," doplnil.

Na svém prozatím posledním turnaji v Madridu se mu ale absolutně nezadařilo. V druhém kole, do kterého byl nasazen, totiž vypadl s 96. hráčem světového žebříčku, o rok starším Rusem Alexandrem Ševčenkem. Ten pak hned o dva dny později vypadl se svým krajanem Daniilem Medvěděvem.

„Vůbec se mi tam nezadařilo. Ani podmínky nebyly takové, jaké bych si představoval. Například v Monaku se mi hrálo mnohem lépe," zmínil turnaj, na kterém v polovině dubna došel do osmifinále a vypadl až se světovou desítkou Taylorem Fritzem.

„Příští týden pak odlétáme do Říma, kde by podmínky měly být zase o dost lepší. Co se však týče antukové formy, stále je na čem pracovat. Věřím však, že do Roland Garros se nám to podaří vyšperkovat co nejlépe," říká s odkazem na svůj vrchol antukové sezony.

Berdych? Jsem rád, že si na mě udělal čas

K dalším úspěchům a posunům žebříčkem směrem nahoru by měla Lehečkovi pomoci i jedna z nedávno ještě hrajících legend českého tenisu, Tomáš Berdych. 37letý rodák z Valašského Meziříčí, který během své profesionální kariéry dokázal vystoupat až na čtvrté místo světového žebříčku, přivedl český tým dvakrát k vítězství v Davis Cupu a sám se pak v roce 2010 dostal do finále slavného Wimbledonu a několikrát do semifinále slavných Grand Slamů.

„Začali jsme spolupracovat po Monaku, kde jsme spolu strávili dva týdny, z toho jeden přípravný a druhý turnajový. A musím říct, že nám to funguje hodně slušně. Je to zkušený borec, který dlouhou dobu strávil v první desítce. Jsem moc rád, že si na mě udělal čas a pomůže mi. Zatím je spíš v roli mentora. Nepřispívá tedy týmu konkrétními technickými radami, ale hlavně svými zkušenostmi, kterých má habaděj," přibližuje mladá česká tenisová naděje.

Chci zakotvit v první třicítce

Nyní už se tak, i s novou posilou svého týmu, připravuje na další výzvy. Tou nejbližší bude turnaj ATP v Římě, který začne již ve středu 10. května a pro Lehečku se bude jednat o poslední zkoušku před vrcholem antukové sezony, pařížským Grand Slamem Roland Garros.

„Po zbytek tohoto týdne budu trénovat v Praze s Tomášem a svým trenérem Michalem Navrátilem. Poté odjíždím do Říma a po turnaji se už budu připravovat na Roland Garros," nastiňuje své nejbližší plány.

A jaké jsou ty dlouhodobější? „Stále se učím. Sice se pořád objevují momenty, které bych do budoucna raději vynechal, ale těch dobrých je o poznání více. Doufám, že zakotvím v první třicítce," říká a pokračuje: „Jak jsem na konci minulého roku říkal, že byl plný zkušeností, zjišťuji, že je to pořád dokola. Byť jsem už v úplně jiné pozici. Jsem v první padesátce, začínám být nasazován na ATP turnajích a mohu si vybírat."

Snad tady hrát nebudu

V průběhu slavného francouzského turnaje se uskuteční i jedna z nejprestižnějších domácích akcí, prostějovský Czech Open. Na tom by Lehečka v kompletně domácím prostředí jistě patřil k největším favoritům. Jak ale říká, doufá, že na něm startovat nebude.

„Kdybych byl nucen tento turnaj nehrát, bylo by to super. Mým hlavním cílem je udělat úspěch v Paříži. Kdyby to ale nedopadlo dle představ, tak si nedovedu představit žádnou lepší alternativu, než si zahrát domácí turnaj," uzavřel Jiří Lehečka.