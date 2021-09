Sportovec roku výsledkově vlastně patřil házené, co na to říkáte?

Výsledky hovořily za vše. Ať už to byl mladý Kuba Rumian, nebo sedmé místo z minulé sezony, které se v extralize podařilo uhrát. To nás asi nominovalo do těchto disciplín (usmívá se).

Vy jste nyní zraněný, o co jde?

Měl jsem přetrhané vazy v pravém kolenu. Pomaličku se začínám zapojovat, ale se sportováním začnu těžko říct kdy.

Trenér Hudeček nicméně říkal, že vás musí brzdit. Už chcete naplno hrát?

Já bych určitě už do toho chtěl vletět. Zdraví a věk ale asi bude chtít rekonvalescenci delší.

A předčasný termín návratu netušíte?

To si netroufnu říct, nechám to na doktorovi.

Pořád platí to, že se na palubovku vrátíte?

Nebudu končit v půlce kariéry (úsměv).

Hranický tým se hodně obměnil, omladil. Co čekáte od této sezony?

Bude to těžká sezona. Ale myslím si, že se to musí nějak přežít. Pokud se kádr bude konsolidovat, tak to nevidím až tak špatně.

Bude se mladý tým postupně zlepšovat?

Je brzo hodnotit po třech zápasech. Progres se ukáže až třeba po desátém kole. Teď je jasné, že to nějakým způsobem musíme uhrát a uvidíme, jestli to někam povede.

Vy sám v týmu vidíte potenciál?

Ten tam určitě je. Kluci jsou nadaní, umí to. Záleží na nich, jak k tomu přistoupí a jak budou trénovat.

Takže žádná baráž, případně sestup nehrozí?

Pevně věřím, že ne. Že se to zase během pár let otočí k lepším rokům, které tady v házené bývaly.