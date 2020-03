Víkendového Českého poháru v Ostravě se zúčastnili také judisté Energy Teamu ze základen Hranice Struhlovsko a Lipník nad Bečvou. V obrovské konkurenci 216 oddílů z patnácti zemí získali tři medaile a dvě bodovaná umístění, což znamenalo skvělé desáté místo v pořadí klubů.

Jan Tománek (vlevo) a Filip Otevřel | Foto: Energy Team

Skvěle si turnaj rozjel starší žák Filip Otevřel, který ukončil všech svých pět zápasů před časovým limitem a zaslouženě bral zlato ve váze do 60 kg. Ve váze do 66 kg se starší žák Jan Tománek s přehledem probojoval do finále své váhy. „Zde bohužel ve svém výroku rozhodčí chyboval, za což se dodatečně omluvil, a Honzu tak připravil o zlatou medaili. Takže stříbrná placka byla jen slabou náplastí za předvedené výkony,“ uvedla Olga Chytrá z Energy Teamu.