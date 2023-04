Postaral se o senzaci. Hranický judista Martin Bezděk má za sebou svůj první Grand Slam mužů v nové kategorii do sta kilogramů. A vedlo se mu přímo fenomenálně – z gruzínského Tbilisi si totiž po dvou výhrách a dvou porážkách odvezl sedmé místo, životní úspěch i zkušenost v podobě konfrontace se světovou dvojkou.

Hranický judista Martin Bezděk na Grand Slamu v Tbilisi proti svétové dvojce Sulamanidzemu. | Foto: International Judo Federation

„Vůbec jsem nevnímal, na jakém turnaji startuji. Šel jsem se prostě prát a to možná i rozhodlo,“ zmínil Bezděk v rozhovoru pro Český svaz juda, ve kterém si pochvaloval i spolupráci s uznávaným mentálním koučem Marianem Jelínkem.

Martin Bezděk se v prvním zápase utkal s reprezentantem Francie Pavlovskim. V utkání jasně dominoval a druhým wazari v páté vteřině před koncem si připsal první vítězství. V druhém zápase se pak vypořádal s reprezentantem Chorvatska Kumricem.

Proti světové dvojce

Hranický judista Martin Bezděk na Grand Slamu v Tbilisi proti svétové dvojce Sulamanidzemu.Zdroj: International Judo Federation

Ve čtvrtfinále stanula proti Bezděkovi dvojka světového žebříčku a domácí favorit Sulamanidze. Ten už byl však nad síly hranického borce.

„Byl to docela vyrovnaný zápas, z toho mám radost. Šance jsem měl, ale nedokázal jsem je proměnit, na rozdíl od něho,“ zmínil Bezděk.

„Je to stejný ročník jako já. Už v mládežnických kategoriích dokazoval, že bude patřit do světové špičky. Navíc jsme se nejednou spolu prali letos na kempu v Mittersilu, takže jsme věděli, co přibližně od sebe očekávat,“ řekl k souboji se světovou dvojkou.

V opravách se Bezděk utkal s Kazachem Sharkhanem. Ani na toho hranický závodník nestačil, a tak se musel s turnajem rozloučit s vyrovnanou bilanci 2:2 a pěkným sedmým místem.

Takové umístění hranického závodníka na takto významném turnaji je historický úspěch a především příslib do budoucna – Martin Bezděk si totiž ze závodu odnáší slušnou porci bodů do olympijské kvalifikace.

Autoři: Šimon Skurka, Ivan Němeček