Z oddílu Judo Železo Hranice se závodů zúčastnili Gabriela Nádvorníková v hmotnostní kategorii do 63 kg a Karel Platoš (do 81 kg) s bilancí dvou vítězství a čtyř proher. Vojtěch Kubala ve váze do 66 kg skončil s bilancí čtyř vítězství a dvou proher sedmý.