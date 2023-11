Hraničtí judisté se vydali do starobylých Athén, kde se zúčastnili tradičního závodu v Iliopoli s mezinárodní účastí Kypru, Izraele a Gruzie. Mezi velkou konkurencí se železní reprezentanti neztratili a vybojovali sedm cenných medailí.

Foto: Judo Železo Hranice

Ve váhové kategorii do 66 kg nastoupili hned tři hraničtí závodníci. Nejlépe se vedlo Vojtěchu Kubalovi, který své úvodní zápasy s řeckými závodníky vyhrál a propral se až do finále, ve kterém čelil závodníkovi z Gruzie. Vysokým chvatem ura nage však závodníka pokořil a domů vezl zlatou medaili.

Obrazně řečeno tak „pomstil“ své oddílové kolegy, kteří s tímto judistou prohráli. Tomáš Beran hned v prvním kole a Vincent Skurka ve druhém. Vincent však prohru rychle setřepal a repasážemi prošel bez větších problémů a obsadil konečné třetí místo.

Silní Gruzínci

V další hmotnostní kategorii do 73 kg se prali opět tři čeští závodníci a opět narazili na tvrdý gruzínský odpor. První nastoupil František Zlámal, který se probojoval až do semifinále, kde však neprošel přes gruzínského závodníka a musel nastoupit do boje o třetí místo se svým oddílovým kolegou Tomášem Ličmanem. Vyrovnaný zápas se nakonec protáhl do prodloužení, ve kterém nakonec zvítězil zkušenější Tomáš.

Třetím judistou v této kategorii byl hostující závodník z Olomouce Matyáš Roubík, kterému podařilo probojovat nad řeckými závodníky až do česko-gruzínského finále. Gruzínskému soku nedal žádný bod zadarmo, ze zápasu však nakonec odcházel s porážkou a bral tak stříbro.

V hmotnostní kategorii do 81 kg se představil Karel Platoš, který svůj úvodní zápas vyhrál krásným přechodem do páčení lokte. V druhém zápase se mu nedařilo vyzrát nad závodníkem z Gruzie a po dalších náročných bojích nakonec obsadil páté místo.

Ve váze do 90 kg se představil Robert Trojnar, který si pohlídal průběh svých zápasů a i přes tvrdý odpor ve finále dokázal přelstít reprezentanta Kypru a vyhrál tak zasloužené zlato.

Ve stejné kategorii se dařilo také Dominiku Vašutovi, který své úvodní zápasy vyhrál a po prohře v semifinále srovnali své síly s řeckým přemožitelem z minulého roku, kterého krásným přechodem na zemi uškrtil a umístil se tak na krásném třetím místě.

V poslední a zároveň nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg Hranice zastupoval Václav Jašek, který se bez problémů dostal až do finálového klání, ve kterém se bohužel zranil a bral tak druhé místo.

Zdroj: Judo Železo Hranice