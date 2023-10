Zářijová sobota byla medailově úspěšná také pro veterány z Juda Železa Hranice, kteří své síly porovnávali na mezinárodním mistrovství republiky v Hrobě na Teplicku.

Judo Železo Hranice sbíralo úspěchy na veteránském MČR. | Foto: Judo Železo Hranice, se svolením

Hranice vyslaly celkem šest hranických matadorů ve složení Tomáš Ličman, Ondřej Loukota, Jana Poletinová, Julie Švecová, Richard Pařík a Jakub Horák. Turnaj byl otevřený i pro zahraniční závodníky a přilákal judisty z Německa, Slovenska, Polska, Velké Británie, Ukrajiny a Rakouska.

Nejhezčím judem z celé výpravy se blýskla Jana Poletinová (-52 kg), která předvedla soustředěný výkon v průběhu celého turnaje a vydobyla si tak titul mistrně republiky.

Také v nejnižší mužské váhové kategorii do 60 kilogramů se ve všech svých utkání zkušeně prosazoval Jakub Horák, kterému se podařilo zúročit své taktické dovednosti zejména v posledním zápase o titul s ukrajinským kolegou a podařilo se mu otočit skóre ve svůj prospěch.

Republikové zlato se povedlo uzmout také v nejtěžší váhové kategorii Richardovi Paříkovi, který ve váze nad 100 kg dominoval svými vybroušenými technikami a právem mu patří titul mistra republiky.

Nejzkušenější hranický závodník Tomáš Ličman (-73 kg) pokořil v prvním kole prostějovského soka a následně také v prodloužení favorita váhové kategorie ze Závišic. Jeho nadějnou cestu za titulem zhatil poslední zápas, který jej díky dalším zápasům v tabulce odsunul až na třetí místo.

Úřadující vicemistryně Evropy neslyšících Julie Švecová předvedla hezký výkon, avšak doplatila na nepříliš vydařenou přípravu a ve finálovém zápase zahraniční závodnici podlehla a domů s veze stříbrnou medaili.

Jako poslední hranický závodník se představil Ondřej Loukota, který předvedl snaživý výkon, avšak v nejsilněji obsazené váhové kategorii do 90 kg to stačilo až na pěkné 5. místo.

„Velká spokojenost s výkony našich hranických veteránů, kteří jsou příkladem mladým, že na judu není člověk nikdy starý, naopak stáří začíná, když na tatami přestanete chodit. Čeští veteráni jsou špičkovou partou na celý život a po závodech si předávají své osobní zkušenosti bez ohledu na klubovou příslušnost. Příkladem jsou nádherná shledání závodníků mnohdy po desítkách let. Judo je více než sport, je to životní cesta a přátelství. Dělá judisty lepšími, a to je i cíl našeho Juda Železa,“ vyzdvihl trenér Adam Purgert.

Judo Železo Hranice sbíralo úspěchy na Velké ceně OstravyZdroj: Judo Železo Hranice, se svolením

O víkendu se judisté z Česka a Slovenska sjeli na Velkou cenu Ostravy, kde samozřejmě nemohli chybět ani hraničtí „Železáčci“. V celkové konkurenci téměř 300 závodníků ze 34 klubů se hranickým bojovníkům povedlo vybojovat 14 cenných kovů.

Zlaté medaile si odvezli Tadeáš Ondroušek, Ladislav Skácel, Dominik a Michaela Vaculíkovi. Krásné judo předvedli Dorota Šustalová, Julie Pospíšilová a Jan Štefkeje, kterým však shodně finálový zápas utekl a domů dovezli stříbro.

Bronzové medaile vybojovali Marek Mairich, Veronika Sýkorová, Jaroslav Samko, Bruno Netočný, Ondřej Janíček, Vojtěch Dornica a Matěj Macháček. O bronz se dále porvali Vítězslav Šoman, Vašek Dornica a Marek Podešva, žádnému z nich se nepodařilo medailový zápas nedovézt do zdárného konce, a tudíž skončili na bramborovém pátém místě.

„Všem hranickým medailovým judistům bych chtěl moc pogratulovat a zároveň i pochválit za bojovnost Maxmiliána Misaře, Jana Drábka, Šimona Šustala, Ondřeje Král, Isabelly Čermáková a Ladislava Bürgla, kteří tentokrát odjíždí sice bez medaile, ale zato s obrovskou dávkou zkušeností na nadcházející turnaj v Prostějově,“ chválí své svěřence trenér Juda Železa Hranice Ondřej Rác.

