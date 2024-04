Zdroj: Judo Železo Hranice

První den zasáhl do bojů Vojtěch Kubala startující ve váze do 66 kg. V úvodním kole krásným hodem zvítězil nad domácím závodníkem, aby pak v dalším zápase podlehl pozdějšímu finalistovi této váhy z Itálie. Poté spadl do oprav, kde po vyrovnaném zápase prohrál s reprezentantem Černé Hory a obsadil konečné 11. místo.

Druhý závodní den tedy v neděli do bojů zasáhl druhý hranický závodník Karel Platoš ve váze do 81 kg. Pro tohoto mladého borce to byla premiéra mezi seniory na takové úrovni. Los byl nemilosrdný a do prvního kola mu přiřkl zkušenějšího závodníka z Černé Hory, který chytře trestal každou chybu. Karel tak prohrál a do dalších bojů nezasáhl.

Je vidět, že Kubala již absolvoval čtvrtý turnaj takové kategorie a začíná se prosazovat. A je konkurenceschopný. Karel při premiéře nepřekvapil, ale svou šanci ještě dostane.

Moravská liga je zpět

Oblíbená soutěž družstev mužů v judu s názvem Moravská liga se po odmlce opět vrátila na závodní scénu. A tak se všechny celky, které v mužském judu na Moravě dominují, sjely do Prostějova.

Nechyběli zástupci z extraligy, tyto celky vyslaly do bojů závodníky, kteří nemají jisté místo v základní sestavě. Soutěž je rozdělena do tří kol, kdy dvě první jsou postupová a nejlepší se probojují do play-off. V této konkurenci nemohl chybět celek Železo Hranice.

Železáři přijeli v sestavě Pavel Vyhlídal (60 kg), František Zlámal (66 kg), Vincent Skurka a Tomáš Ličman (73 kg), Dominik Vašut a Tadeáš Bartek (81 kg), Ondřej Rác (90 kg), Adam Purgert (100 kg) a Lubomír Vaculík (+100 kg).

Hraničtí borci předvedli bojovný výkon, ale mnohdy na nastupující mládí nestačili.

„Zkušenosti byly jednoznačně na naší straně, ale dravost spojená se zdravým sebevědomím mnohdy slavila úspěch. I přesto jsem na tým pyšný získali jsme dvě cenná vítězství a třikrát těsně podlehli,“ hodnotil trenér Marek Nádvorník, který prožil jakési déjà vu, protože tým, který vedl, na přelomu tisíciletí tvořil osu v dorostenecké lize.

Tentokrát triumfoval nad Prostějovem a Havířovem, Vysočina, Baník Ostrava a Beskydy byly nad síly hranických zápasníků.

Raškovice přinesly medaile

V sobotu 6. dubna 2024 se 34 judistů Železa Hranice představilo na již tradičním turnaji v Raškovicích. V konkurenci 400 závodníků z 28 klubů a čtyř států (Česka, Slovenska, Polska a Anglie) získalo pohár pro třetí nejúspěšnější klub za domácím celkem a Baníkem Ostrava.

Hraničtí závodníci vybojovali čtyři zlaté, pět stříbrných a šest bronzových medailí. Družstvo tvořily kategorie U8 až U18 a zisk medailí se rozprostřel napříč všemi těmito kategoriemi. Letošní ročník Bail cupu byl velmi kvalitně obsazen a o to více těší zisk bronzu v poháru družstev.