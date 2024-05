V sobotu 11. května reprezentovalo oddíl deset mladších judistů kategorií U12, U14, U16, v neděli 12. května pak dalších sedm borců kategorie U18, U21 a senioři.

V sobotu se nejlépe vedlo Matěji Macháčkovi ve váze do 42 kg, který prošel turnajem bez jediné porážky, když v zápasech diktoval tempo a ani jednou neprohrál. Ve finále pak zvítězil krásným hodem.

Do finále svých vah postoupili také Václav Dornica (do 34 kg mladšího žactva) a Martina Štukovská ve váze do 70 kg mladšího dorostu. Oba šli turnajem jako nůž máslem, ale ve finále těsně podlehli svým soupeřům, kdy Václav až v prodloužení.

Bronz přidal ve váze nad 66 kg Dominik Vaculík, který prohrál jen s vítězem váhy, a to až po velkém boji. V dalším zápase pak třemi rychlými hody získal cenný kov.

Těsně pod stupni vítězů skončili mladší žáci Jarda Samko (do 50 kg) a Barbora Slezáková do (40 kg).

V neděli judisté Železa Hranice zažili zlaté medailové žně a to hned třikrát, kdy o zlata se postarali ve váze do 73 kg seniorů Vincent Skurka a v nejtěžších vahách seniorů Barbora Ondroušková (+78 kg) a Václav Jašek (+100 kg).

Další dvě medaile přidali ve váze do 70 kg startující Gabriela Nádvorníková a Vojtěch Kubala (66 kg). Oba shodně podlehli svým soupeřům v boji o finále, spadli tak do boje o bronzové medaile a zde do minuty dokázali zvítězit a domů si tento kov odvezli.