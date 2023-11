Šampionát Moravy ve Veselí

Mladí judisté Železa Hranice sbírali další medaile. Veselí nad MoravouZdroj: se svolením Judo Železo Hranice

První třináctičlenná výprava odjela na každoroční turnaj pro věkové kategorie do 10 a 12 let Šampionát Moravy do Veselí nad Moravou.

Díky skvělému bojovnému výkonu se na nejvyšší stupínek postavili Julie Pospíšilová a Bruno Netočný a doma se tak mohou pochlubit zlatým pohárem.

Do souboje o zlato se probojovali taktéž Barbora Slezáková a Lukáš Orság, ve finálových zápasech však svým soupeřům podlehli a museli se spokojit se stříbrem.

Do boje o bronz se probojoval Václav Dornica, ten ale na svého soupeře nestačil a umístil se na bramborovém 5. místě.

Po jedné výhře a dvou porážkách zaznamenali Dorota a Šimon Šustalovi, Veronika Sýkorová, Ondřej Král a František Kopecký. Bez výhry, ale s velkou dávkou zkušeností odjížděl Jaroslav Samko a Vítězslav Šoman.

„Smolařem výpravy je náš Mira Gaura, který se po celý turnaj pral jako lev, avšak ve svém rozhodujícím utkání o medaile si zlomil prst a turnaj pro něj bohužel skončil dřív, než by sám chtěl. Všechny naše svěřence ale moc chválíme a gratulujeme k super výkonům,“ zhodnotil trenér Ondřej Rác.