Posledním zástupcem Železa na turnaji byl Dominik Vašut (U18), který v kategorii do 81 kilogramů s přehledem zvítězil ve všech zápasech a zaslouženě si odvezl zlatou medaili.

Jedinou ženskou zástupkyní Železa na turnaji byla Terezka Vřeská, která však po dvou porážkách nepostoupila do bojů o medaile.

V další váhové kategorii se představili hned tři železní judisté. A byly z toho dvě bronzové medaile pro Ondru Janíčka a Františka Vávru. Posledním zástupcem v této váze byl Tadeáš Ondroušek, který však v zápase o postup do semifinále prohrál s Ondrou Janíčkem a tudíž se nakonec umístil na děleném pátém místě.

Dále se na tatami představil Adam Plevák, který zkušeně postupoval pavoukem až do finále, kde však nestačil na soupeře z Brna. Je z toho tedy krásná stříbrná medaile.

V kategorii do jedenácti let (U11) se z hranického klubu představilo hned sedm zástupců. Z nich se nejlépe vedlo Matěji Macháčkovi, který až na jedno zaváhání v základní skupině prošel turnajem „bez ztráty kytičky“ a přemožitele nenašel ani v semifinále a finále. Po skvělém výkonu si tak odvážel domů zlatou medaili.

Nejmladší hraničtí judisté se prali v obci Dobrá u Frýdku-Místku. Turnaj se měl konat pod širým nebem, kvůli špatnému počasí byl však přesunut do haly zdejší základní školy.

„Na konci se mi bohužel povedlo Lenku hodit nějak špatně. Sice jsem tím vyhrála, ale ji museli s kolenem odvézt do nemocnice. Doufám, že bude brzo v pořádku.“ komentovala hořko-sladké vítězství hranická mistryně veteránek.

Třetí rozhodující zápas byl nejvyrovnanější, šlo taky o pohár. Obě soupeřky hodily na wazari a drama pokračovalo až do závěrečných sekund, kdy se Švecouvé podařilo hodit na IPON.

Druhou hranickou závodnicí byla Julie Švecová. Ta neměla soupeřku ve své věkové a hmotnostní kategorii, a tak byla posunuta výše a prala se s Lenkou Konigovou – mistryní světa a zkušenou děčínskou závodnicí, která je sice o 10 let starší, ale také o více jak 10 kg těžší.

V následujícím zápase se Jana opět proprala až do prodloužení, ve kterém již soupeřce podlehla. I přes další náročné souboje a docházející síly se Poletinové nakonec podařilo umístit na krásné bronzové příčce v nejvíce obsazené ženské kategorii.

Hned do prvního zápasu celého turnaje nastoupila Jana Poletinová a od prvních sekund bylo zřejmé, že půjde o napínavý a vyrovnaný souboj. V průběhu zápasu obě závodnice bodovaly na wazari a došlo tedy k prodloužení v podobě Golden Score. Ani toto prodloužení však o vítězce nerozhodlo a konečného rozhodnutí padlo na rozhodčí, kteří usoudili, že Železářka z Hranic byla aktivnější a předvedla více technik.

