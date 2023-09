Již tradičně začala podzimní sezona pro hranické judisty z Železa na turnaji série Českého poháru v Brně. Ve dvoudenním klání se v hale oddílu SKKP představilo třináct hranických závodníků. Ti dokázali vybojovat čtyři účasti v bojích o medaile.

Úspěšní judisté Železo Hranice na Českém poháru v Brně | Foto: se svolením Judo Železo Hranice

Letošní turnaj byl výjimečný, neboť se na tatami představilo více než 1500 závodníků z třinácti zemí. Jednalo se tak o největší turnaj pořádaný v Česku, co se účasti týče. Silné výpravy byly zejména z Polska a Maďarska.

To nejlepší na úvod

Vojtěch Dornica bral stříbro na Českém poháru v BrněZdroj: se svolením Judo Železo Hranice

První den se do akce zapojili starší žáci a žákyně, po nich pak dorost. Hned první kategorie zaznamenala z pohledu Juda Železa Hranice největší úspěch, kdy ve váze do 55 kg Vojtěch Dornica prošel sítem vyřazovacích bojů až do finále, kde však hned v úvodu po vlastní chybě prohrál. Ziskem stříbra však ukázal, že patří k absolutní republikové špičce.

Bronzovou medaili pak získala jediná dívka výpravy, a to ve váze do 70 kg, Martina Štukovská. Stejný kov pak přidal ve váhové kategorii nad 73 kg Dominik Vaculík, který měl v turnaji bilanci tří výher a jedné prohry.

Dále se v sobotu představili starší žáci: ve váze do 38 kg Matěj Macháček, do 55 kg Ondřej Janíček, do 60 kg Marek Podešva a mezi dorostenci ve váze do 66 kg Dan Nagy. I přes předvedené výkony se tito borci do bojů o medaile nezapojili.

Starší na medaile nedosáhli

V neděli reprezentovalo oddíl šest závodníků a výsledkem jejich snažení byl zisk pátého, sedmého a devátého místa. Nejlépe se prezentoval ve váze nad 100 kg Václav Jašek, který se dostal až do boje o bronzovou medaili, kde však podlehl a domů si tak dovezl páté místo.

Nadějný juniorský reprezentant Karel Platoš ve váze do 81 kg vybojoval slušné sedmé místo s bilancí tří výher a dvou porážek. Na devátém místě pak skončil Vojtěch Kubala ve váhové kategorii do 66 kg.

Ostatním členům výpravy - Vincentu Skurkovi (do 73 kg), Dominiku Vašutovi (do 81 kg) a Michaele Vaculíkové v kategorii mladších dorostenek ve váze do 70 kg, se nevedlo a byli vyřazeni v úvodních kolech.

Veteráni v Bratislavě

Úspěšná výprava Judo Železo Hranice v Bratislavě na turnaji kategorie mastersZdroj: se svolením Judo Železo Hranice

Čtyři veteránští judisté Železa – Jana Poletinová, František Zlámal, Karel Kovář a Tomáš Ličman – pokořili předchozí rekord hranického klubu na mezinárodním „trojturnaji“ kategorie masters v Bratislavě.

Na prvním turnaji v postoji předvedli heroické výkony František Zlámal a Tomáš Ličman, kteří vybojovali zlato. Stříbro získal Karel Kovář a Jana Poletinová brala bronz.

V druhé části turnaje, která se odehrávala pouze v boji na zemi, ve kterém se dá zvítězit držením, škrcením nebo páčením, uzmuli hraničtí závodníci jedno zlato, stříbro a dva bronzy.

V soutěži družstev se Hranice utkaly celkem s pěti týmy. Přes čtyři postoupily poměrně hladce až do finále, kde se střetly s favorizovanou domácí Bratislavou.

Za zmínku stojí výkon Jany Poletinové, která se utkala s o 10 kg těžší rakouskou soupeřkou a podařilo se jí i přes tento hmotnostní handicap zvítězit.

Celé utkání však skončilo nerozhodně 2:2 a týmy musely podstoupit další dvě utkání, kdy byly vylosovány váhy do 73 kg a +100 kg.

„Ani tyto dva zápasy však nerozhodly a při dalším losování nastalo drama znovu. Los totiž opět padl na -73 kg a Tomáš Ličman tak musel nastoupit ke svému rekordnímu dvanáctému zápasu v jeden den! Celá hala fandila a československé klání mělo úžasnou atmosféru,“ popisoval trenér Adam Purgert.

„Za hurónského povzbuzování se Tomovi Čučinovi po vyrovnaném a napínavém boji nakonec podařilo zvítězit a tým si tak mohl odvést půlmetrový putovní pohár,“ dodal spokojeně Adam Purgert.

Autorka: Gabriela Nádvorníková