Čerstvá mistryně České republiky Švecová vyrazila v minulém týdnu spolu s trenérkou Marií Holčákovou na cestu do Paříže, kde probíhalo mistrovství světa neslyšících judistů. Julie byla po fyzické i technické stránce velice dobře připravená a v hlavě měla jediný cíl - ukázat světu, kde leží Hranice.

V prvním zápase porazila ukrajinskou soupeřku s přehledem na ippon. Ve druhém poté reprezentantku Kazachstánu, kdy nejprve skórovala technikou soto maki komi na wazari a následně si připsala druhé wazari technikou kesa gatame.

Ve finále se postavila ruské obhájkyni titulu z minulého roku. Jak náročný a dynamický zápas to byl, dokládal konečný scoreboard. První wazari připsala reprezentantka Ruska. Po stupňujícím se tlaku však obdržela dvě shida (pozn. red. trestné body) za vyhýbání se aktivnímu úchopu české závodnice.

Hlavní zbraní Rusky byl boj na zemi, kde se jí dvakrát povedlo dostat Julii do držení, ta z něj však pokaždé po několika vteřinách utekla. Minutu před koncem se české závodnici podařilo trefit do pohybu Rusky a vyrovnala na wazari, po kterém plynule přešla do držení a byl vyhlášen ippon.

„Věděla jsem, že Julie natrénováno má, nechtěly jsme ale nikam předbíhat. Soustředily jsme se na každý zápas a krůček po krůčku stoupaly turnajovým pavoukem. Julča v každém zápase ukázala aktivní, dravé judo a především chuť zvítězit. Finále proti ruské závodnici bylo bezesporu jedním z nejdramatičtějších zápasů celého dne. Nakonec se však podařilo zvrátit nepříznivý vývoj utkání a z Francie domů tak vezeme titul mistryně světa,“ komentovala výkon své svěřenkyně trenérka Marie Holčáková.

Jedná se o druhou účast hranického závodníka na mistrovství světa v tomto roce a historicky vůbec první mistrovský titul. Julii se tím otevřely dveře pro start na olympiádě neslyšících, která se bude konat v Brazílii.

Autor: Šimon Skurka