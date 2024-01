Od mrazivého ledna v podání strongmana – otužilce Jirky Tkadlčíka přes žhavé léto v podání sličné volejbalistky Přerova Anety Hůskové až po zpívajícího trenéra Petra Uličného či fotbalistu rybáře Patrika Kasala. A právě poslední jmenovaný vyhrál naši anketu o nejlepší fotografii unikátního kalendáře Deníku pro rok 2024 se sportovci z Olomouckého kraje!

Sportovní kalendář 2024 Olomoucký kraj | Video: Deník

Nebo v hlasování čtenářů triumfoval spíše úlovek v podobě kapra, který s fotbalistou Medlova nechybí na povedeném snímku?

„Sportovní rybaření se stalo mým koníčkem v době covidové. Mám pár kamarádů, kteří mě k němu přivedli. Kapr, se kterým jsem vyfocený v kalendáři, byl ulovený na řece Moravě koncem března roku 2023,“ prozradil Patrik Kasal, s 18 vstřelenými brankami druhý nejlepší střelec aktuálního ročníku krajského přeboru.

Listopad - Patrik Kasal, fotbalista Medlova, nutí brankáře lovit míče ze sítě. Sám si však v sezoně několikrát zajde zachytat. Tohoto kapra chytil na řece Moravě a vážil patnáct a půl kilogramu.Zdroj: archiv sportovce

„Je to moje doposud největší ryba chycená na svazových vodách u nás v České republice. Těšil bych se na i na tištěnou verzi kalendáře, je škoda, že nevyjde,“ pousmál se kanonýr Medlova, který by mohl na jaře postoupit do divize.

Mrkněte i na svalovce, volejbalovou krásku či fitnessku

Dvanáct měsíců, dvanáct sportovců z Olomouckého kraje a dvanáct fotografií. Prohlédněte si unikátní kalendář Deníku pro rok 2024. Chybět nemůže ani přehled nejdůležitějších událostí: olympiáda, Euro nebo rallye.

Deník oslovil známé i neznámé sportovce, jejichž nejzajímavější fotky můžete najít v unikátním kalendáři, který vyjde i v tištěné podobě.

Koho dalšího najdeme v záři reflektorů? Fotbalista Marek Heinz to umí i na bruslích.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Bývalá mistryně světa a Evropy ve fitness Lenka Červená-Bořutová zase miluje turistiku.

Zdroj: se svolením Fitness AVE

Nechybí ani házenkářští reprezentanti Kašpárkovi nebo Eva Petříková se Sacamirem, vítězem Velké pardubické.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Prostor jsme dali i zajímavých projektům, které pomáhají dobré věci. Jako třeba akce Sportovní hvězdy dětem, kde je jednou z „kapitánek“ volejbalistka Prostějova Simona Bajusz.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček