FOTBAL

Přípravné utkání: Sigma Olomouc B - Slovácko B (SO, 10.00, UT Řepčín)

Teplo? Ale kdeže. Sigmu v Turecku trápí chladno a déšť. V cestě stojí Rumuni

HOKEJ

Chance liga: Prostějov – Přerov (SO, 17.00), Šumperk – Poruba (SO, 17.00)

Prostějov schytal bůra. Jestřáby vynuloval paradoxně sparťan v bráně Slavie

Obrat před čestnými hosty. Zubři porazili Jihlavu a přeskočili Prostějov

Extraliga juniorů: Olomouc – Zlín (SO, 15.15)

Extraliga dorostu: Přerov – Kometa Brno (PÁ, 17.00), Olomouc – Šumperk (SO, 12.00)

Liga juniorů: Šumperk – Technika Brno (PÁ, 17.30)

VOLEJBAL

Extraliga žen: Šternberk – Dnipro (SO, 17.00), Přerov – Liberec (SO, 17.00), Prostějov – Ostrava (SO, 17.00)

HÁZENÁ

MOL liga žen: Olomouc – Dunajská Streda (SO, 17.30)

BASKETBAL

1. liga mužů: Basketbal Olomouc – Orli Prostějov (PÁ, 19.00)

Středomoravská liga mužů: Lipník n. B. - OP Prostějov (PÁ, 19.30), Přerov – Šumperk (PÁ, 20.45)

FLORBAL

Národní liga mužů: Přerov – Petrovice (SO, 18.00), Šumperk – Kopřivnice (SO, 19.00)

Florbalisté Hranic potrápili adepta na postup do 1. ligy

Divize mužů: Uničov – Hluk (SO, 15.30)