První dubnový víkend nabízí spoustu sportovních akcí. Kromě nižších fotbalových soutěží můžete zavítat na americký fotbal, atletiku, basketbal, házenou, kuželky, nohejbal, plávání, veslování, volejbal, inline bruslení či mažoretky. Vyberte si.

2. kolo Moravskoslezské ligy mládeže v ploutvovém plavání v Přerově | Video: Deník/Ivan Němeček

FOTBAL

F:NL: Sigma Olomouc B - Opava (NE, 10.15)

MSFL: Uničov - Frýdek-Místek (NE, 10.15)

Divize E: SO, 15.30: HFK Olomouc - Všechovice. NE, 15.30: Kozlovice - Slavičín, Kostelec na Hané - Holešov.

KFS Olomouc

Krajský přebor: SO, 15.30: Želatovice - Postřelmov, Bělotín - Lipová, Rapotín - Dolany. NE, 15.30: Velké Losiny - Zábřeh, Čechovice - Určice, Bohuňovice - Litovel, Medlov - Mohelnice, Konice - Brodek u Přerova.

I. A třída, skupina A: SO, 15.30: Bludov - Protivanov, Libina - Troubelice, Maletín - Náměšť na Hané, Loštice - Bernartice, Plumlov - Olešnice. NE, 15.30: Pivín - Paseka, Lesnice - Šternberk B.

I. A třída, skupina B: SO, 10.30: Kralice na Hané - Velká Bystřice. 15.30: Chválkovice - Beňov, Bělkovice-Lašťany - Kovalovice, Hlubočky - Sigma Hodolany. NE, 15.30: Želatovice B - Opatovice, Slavonín - Lipník nad Bečvou, Slatinice - Nové Sady B.

I. B třída, skupina A: SO, 15.30: Újezdec - Hustopeče nad Bečvou, Klenovice - Horní Moštěnice, Brodek u Prostějova - Otaslavice, Mostkovice - Tovačov. NE, 10.00: Domaželice - Radslavice, Ústí - Vrchoslavice. 15.30: Troubky - Dub nad Moravou.

I. B třída, skupina B: SO, 15.30: Hněvotín - Velký Týnec, Lužice - Haná Prostějov, Chomoutov - Kožušany. NE, 10.00: Černovír - Moravský Beroun. 15.30: Pňovice - Haňovice (Újezd u Uničova), Vícov - Olšany u Prostějov, Doloplazy - Lutín.

I. B třída, skupina C: SO, 15.30: Sudkov - Zlaté Hory, Mikulovice - Zvole, Nový Malín - Žulová, Štíty - Písečná, Javorník - Bohdíkov, Oskava - Velké Losiny B. NE, 15.30: Ruda nad Moravou - Řetězárna.

OFS Olomouc

Okresní přebor: SO, 15.30: Horka nad Moravou - Drahanovice, Štěpánov - Grygov, Dlouhá Loučka - Blatec, Červenka - Příkazy. NE, 10.15: Hlubočky B - Střelice. 14.30: Odrlice - Přáslavice. 15.00: Šumvald - Štarnov. 15.30: Chválkovice B - Bohuňovice B.

III. Třída: SO, 14.30: Hraničné Petrovice - Slavonín B. 15.00: Libavá - Újezd. 15.30: Huzová - Nedvězí, Slatinice B - Babice. NE, 14.30: Mladeč - Mladějovice. 15.30: Velký Újezd - Nemilany, Příkazy B - Těšetice.

IV. třída: SO, 15.30: Lutín B - Náklo, Pňovice B - Drahlov (Hnojice). NE, 10.00: Králová - Jiříkov. 15.00: Střeň - Hnojice, Jívová - Tršice. 15.30: Nová Hradečná-Troubelice B - Moravská Huzová.

OFS Prostějov

Okresní přebor: SO, 15.30: Určice B - Němčice n/H, Konice B - Vrahovice, Čechovice B - Nezamyslice, Smržice - Držovice, Kostelec na Hané B - Dobromilice. NE, 15.30: Kralice na Hané B - Plumlov B, Otaslavice B - Brodek u Konice.

III. třída, skupina A: SO, 15.30: Pivín B - Výšovice. NE, 15.30: Brodek u Prostějov B - Želeč, Tištín - Bedihošť, Biskupice - Nezamyslice B.

III. třída, skupina B: NE, 15.30: Vilémov - Čechy pod Kosířem.

Zdroj: Deník/David Kubatík

OFS Přerov

Okresní přebor: SO, 15.30: Potštát - Všechovice B, Lověšice - Lipník nad Bečvou B. NE, 10.30: Brodek u Přerova B - Radslavice B. 15.00: Vlkoš - Horní Moštěnice B. 15.30: Horní Nětčice - Kozlovice B, Říkovice - Bochoř, Pavlovice u Přerova - Čekyně.

Okresní soutěž: NE, 15.30: Tovačov B - Lobodice.

OFS Šumperk

Okresní přebor: SO, 15.00: Šumperk B - Postřelmov B. 15.30: Bratrušov - Jindřichov, Vikýřovice - Leština, Petrov-Sobotín - Mohelnice B, Písařov - Úsov. NE, 15.00: Jestřebí - Juventus Mohelnice. 15.30: Staré Město - Loštice B.

OFS Jeseník

Okresní přebor: SO, 15.00: Velká Kraš - St. Červená Voda. 15.30: Vidnava - Javorník B, Lipová-lázně - Velké Kunětice, Černá Voda - Bernartice B, Bělá - Vápenná, Supíkovice - Jeseník B.

AMERICKÝ FOTBAL

3. liga mužů: Šumperk – Karlovy Vary (SO, 15.00, Tyršův stadion)

ATLETIKA

Hanácký půlmaraton (SO, 10.15, atletický stadion Lokomotivy Olomouc)

BASKETBAL

Kooperativa NBL, část poražených: Olomoucko – Ostrava (SO, 18.00)

1. liga mužů, o udržení: Basketbal Olomouc – Polabí (NE, 18.00)

2. liga mužů, play-off: Šumperk – Karviná (SO, 18.00)

Zdroj: Deník/David Kubatík

Středomoravská liga mužů: OP Prostějov – UP Olomouc C (PÁ, 20.00), UP Olomouc B – Dukla Olomouc (PÁ, 20.10)

HÁZENÁ

Chance extraliga mužů: Hranice – Jičín (NE, 11.30)

1. liga mužů: Litovel – Dukla Praha (SO, 17.00), Velká Bystřice-Olomouc – Vršovice (NE, 17.00)

2. liga mužů: Kostelec na Hané – Hustopeče (SO, 16.00), HBC Olomouc – Kuřim (SO, 17.00), Litovel junioři – Ivančice (NE, 16.00)

KUŽELKY

1. liga mužů: Zábřeh – Prušánky (SO, 15.30)

NOHEJBAL

Extraliga mužů: Prostějov –Žatec (SO, 14.00), Prostějov – Start Praha (NE, 10.00, oba Sportcentrum DDM)

2. liga mužů: Postřelmov – Přerov (NE, 14.00)

PLAVÁNÍ

Mistrovství České republiky družstev v ploutvovém plavání a potápěčská liga jsou na programu v sobotu od 16.20 do 20.30 a v neděli od 9.50 do 13 hodin na Plaveckém stadionu v Olomouci.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

VESLOVÁNÍ

Otevírání Bečvy a vyvěšení vlajky: zahájení veslařské sezony se uskuteční v sobotu od 9.30 v přerovské loděnici.

VOLEJBAL

Extraliga žen, semifinále play-off, 3. zápas: Prostějov – Liberec (PÁ, 18.00)

Zdroj: Deník/David Kubatík

OSTATNÍ

Czech Slalom Series Spring 2024: Soutěž v in-line bruslení, disciplínách freestyle slalom battle, freestyle slalom classic, free jump, speed fish a battle kids se uskuteční v sobotu od 8 hodin v tělocvičně ZŠ J. A. Komenského v Přerově – Předmostí (vchod ze Sportovní ulice).

O moravskou hvězdu: Nepostupová soutěž mažoretek se uskuteční v sobotu od 7.30 do 20.50 na Tyršově stadionu ve sportovní hale.