FORTUNA:LIGA:

SK Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav (PÁ, 17.00)

Pozor na Douděru! Sigma hraje naposledy doma a startuje finále

MSFL:

Uničov - Frýdek-Místek (NE, 10.15)

Divize E:

SO, 16.30: Šumperk - Kozlovice, HFK Olomouc - Strání, Nové Sady - Bzenec, Přerov - Valašské Meziříčí. NE, 16.30: Všechovice - Holešov.

KFS Olomouc

Krajský přebor: SO, 16.30: Kralice na Hané – Medlov, Litovel – Mohelnice. NE, 10.00: Ústí – Želatovice. 16.30: Bohuňovice – Brodek u Přerova, Dolany – Šternberk, Velké Losiny – Rapotín, Zábřeh – Lipová, Lutín – Jeseník.

I. A třída, skupina A: SO, 16.30: Bohdíkov – Paseka, Náměšť na Hané – Bělkovice-Lašťany, Olomouc-Chomoutov – Maletín, Řetězárna – Troubelice. NE, 16.30: Postřelmov – Chválkovice, Loštice – Olešnice, Konice – Lesnice.

I. A třída, skupina B: SO, 16.30: Lipník nad Bečvou – Kostelec na Hané, Plumlov – Bělotín. NE, 10.00: Nové Sady B – Hlubočky. 16.30: Určice – Dub nad Moravou, Beňov – Protivanov, HFK Olomouc B – Slavonín.

I. B třída, skupina A: SO, 16.30: Horní Moštěnice – Pivín, Újezdec – Želatovice B. NE, 10.00: Opatovice – Vrchoslavice. 14.30: Ústí B – Kovalovice. 16:30: Troubky – Otaslavice, Tovačov – Radslavice.

I. B třída, skupina B: SO, 16.30: Smržice – Černovír, Haná Prostějov – Velká Bystřice. NE, 16.30 Slatinice – Jesenec-Dzbel, Haňovice – Moravský Beroun, Doloplazy – Šternberk B, Kožušany – Hněvotín, Velký Týnec – Mostkovice.

I. B třída, skupina C: SO, 15.00: Mikulovice – Písečná, Štíty – Libina. 16.30: Vikýřovice – Sudkov, Bernartice – Nový Malín , Velké Losiny B – Jindřichov. NE, 14.30: Žulová – Bludov. 16.30: Ruda nad Moravou – Zvole.

OFS Olomouc

Okresní přebor: SO, 16.30: Přáslavice – Bohuňovice B, Lužice – Grygov, Blatec – Nová Hradečná. NE, 15.00: Střelice – Šumvald. 16.30: Pňovice – Příkazy, Újezd – Horka nad Moravou, Hodolany – Hlubočky B.

III. třída: SO, 14.00: Odrlice – Štarnov (Náměšť na Hané). 16.00: Nedvězí – Babice. 16.30: Slavonín B – Mladeč, Hraničné Petrovice – Jívová, Těšetice – Příkazy B. NE, 13.30: Slatinice B – Bouzov. 15.30: Drahanovice – Chválkovice B.

IV. třída: SO, 15.00: Králová – Město Libavá. 16:00: Moravská Huzová – Mladějovice. 16.30: Jiříkov – Štěpánov, Huzová – Horní Loděnice, Doloplazy B – Nemilany. NE, 15.00: Střeň – Velký Újezd. 16.30: Drahlov – Hnojice.

OFS Prostějov

II. třída: SO, 16.30: Vrahovice – Olšany, Držovice – Tištín, Nezamyslice – Vícov, Určice B – Němčice nad Hanou. NE, 16.30: Plumlov B – Brodek u Konice, Kralice na Hané B – Brodek u Prostějova, Ptení – Dobromilice.

III. třída, skupina A: PÁ, 17:30: Otaslavice B – Kostelec na Hané B. NE, 16.30: Výšovice – Želeč, Pavlovice – Biskupice.

III. třída, skupina B: SO, 16.30: Protivanov B – Brodek u Konice B. Luká – Kladky. NE, 16.30: Čechy pod Kosířem – Vilémov, Přemyslovice – Hvozd.

OFS Přerov

Okresní přebor: SO, 16.30: Všechovice B – Prosenice, Potštát – Stará Ves, Lověšice – Skalička, Hustopeče nad Bečvou – Čekyně. NE, 10.00: Domaželice – Horní Nětčice. 16.30: Lipník nad Bečvou B – Pavlovice u Přerova.

Okresní soutěž: SO, 16.30: Brodek u Přerova B – Říkovice. NE, 15.00: Vlkoš – Křenovice, Bochoř – Polkovice. 16.00: Černotín – Tovačov B. 16.30: Horní Moštěnice B – Lobodice.

Ukrajinský fotbalista Sigmy Buchal otevřeně: Máme šílené a hloupé sousedy

OFS Šumperk

Okresní přebor: SO, 16.30: Leština – Loštice B, Bratrušov – Petrov-Sobotín, Oskava – Staré Město, Rapotín B – Úsov. NE, 15.00: Jestřebí – Juventus Mohelnice. 16.00: Dubicko – Lesnice B. 16.30: Hrabišín – Třeština.

III. třída, skupina A: SO, 16.30: Malá Morava – Brníčko, Rovensko – Šumperk B, Písařov – Hanušovice. NE, 15.00: Libina B – Jedlí.

III. třída, skupina B: SO, 16.30: Zábřeh B – Krchleby, Loštice C – Podolí, Líbivá – Postřelmov B. NE, 16.30: Lukavice – Palonín.

OFS Jeseník

Okresní přebor: SO, 11.00: Velká Kraš – St. Červená Voda. 16.00: Velké Kunětice – Zlaté Hory. 16.30: Vápenná – Lipová-lázně, Supíkovice – Černá Voda, Vidnava – Javorník. NE, 14.00: Řetězárna B – Bělá.

HÁZENÁ

1. liga mužů: Házená Velká Bystřice – HBC JVP Strakonice 1921 (SO, 17.30).

1. liga žen: SK UP Olomouc – SHK Kunovice (PÁ, 18.30).

2. liga mužů: Házená Uničov – TJ Sokol Luhačovice (SO, 15.00), HBC Olomouc 1966 – SK Kuřim (SO, 16.00), SK Žeravice – SKH Polanka n. O. (SO, 18.00).

2. liga žen: SK Žeravice – HK Hodonín II (SO, 16.00).

ATLETIKA

Velká cena Olomouc – Malá cena Olomouce: Velká cena Olomouce i nominační závod na olympiádu dětí a mládeže se uskuteční na atletickém stadionu v Olomouci v neděli od 10 hodin.

Bojí se soupeři do Zlatých Hor? Podruhé za sebou protivník nepřijel

NOHEJBAL

1. liga mužů: TJ Sokol I Prostějov – TJ Slavoj Český Brod (SO, 14.00).

2. liga mužů: TJ Spartak Přerov – NK Znojmo (SO, 14.00).

CYKLISTIKA

Oldbike Day 2022: Bike Park Olomouc hostí v neděli od 10.30 závody v pumptracku, dual slalomu bmx i horských kol.

BASEBALL

1. liga mužů: Skokani Olomouc – Hippos Brno (SO, 13.00 a 16.00).

