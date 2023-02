Chance liga: Prostějov – Slavia (SO, 17.00), Šumperk – Kolín (SO, 17.00).

Krajská liga Moravskoslezského kraje: Uničov – Krnov (SO, 17.00)

FOTBAL

FORTUNA:LIGA: Sigma Olomouc – Pardubice (NE, 15.00)

Přípravné zápasy: Sigma Olomouc B – Kroměříž (SO, 10.30), Prostějov – Třinec (SO, 11.00 – Olšany), Uničov – Šternberk (SO,13.00), Nové Sady – Valašské Meziříčí (SO, 10.00), Lipová – Rudice (SO, 10.00), Mohelnice – Postřelmov (SO, 10.00), Jeseník – Bruntál (SO, 11.00), Loštice – Litovel (SO, 12.00 – UT Mohelnice), Zábřeh – Rapotín (SO, 14.00 – UT Mohelnice), Příkazy – Kunčina (SO, 17.00 – UT Uničov), Kostelec – Slatinice (SO, 18.00), Příkazy B – Dobromilice (NE, 12.00 – UT Uničov), Lutín – Určice (NE, 14.00 – UT Prostějov), Střelice – Mladeč (NE, 14.00 – UT Uničov), Medlov – Troubelice (NE, 16.00 – UT Uničov), Brodek u Př. – Beňov (NE, 15.00 – UT HFK Olomouc).

FUTSAL

1. liga: SKUP Olomouc – Perštejn (PÁ, 20.00)

BASKETBAL

1. liga, muži: Olomouc – USK Praha B (PÁ, 19.00)

1. liga, ženy: Prostějov B – Liberec B (PÁ, 19.00 a SO, 11.00).

FLORBAL

Národní liga: FBC Hranice – 1. MVIL Ostrava (SO, 17.00), FBC MSEM Přerov – Snipers Třebíč (SO, 18.00), Asper Šumperk – 1. FBK Sršni Rožnov p/R (SO, 19.00 a NE, 25.00).

Olomoucký přebor: V Libině se hrají zápasy: Orel Jednota Troubelice – Asper Šumperk B (SO, 8.00), Falcons Šternberk B – FBC ZŠ Uničov B (SO, 9.10), Saros Olomouc – Kostelec na Hané B (SO, 10.20), FBC ZŠ Uničov – Orel Jednota Troubelice (SO, 11.30), Kostelec na Hané – Falcon Šternberk B (SO, 12.40), Asper Šumperk B – Saros Olomouc (SO, 13.50).

V Lipníku nad Bečvou se hrají zápasy: Bisons Přerov – Lipník B (NE, 8.00), Postřelmov B – Mohelnice C (NE, 9.10), Playmakers Prostějov B – Zeal Lipník C (NE, 10.20), Bisons Přerov – Postřelmov B (NE, 11.30), Mohelnice C – Playmakers Prostějov B (NE, 12.40).

HÁZENÁ

Chance extraliga: Cement Hranice – HCB JVP Strakonice )NE, 15.00)

1. liga mužů: Tatran Litovel – HC Zlín (SO, 17.00), Velká Bystřice – Tatran Bohunice (SO, 17.30)

2. liga mužů: Kostelec n.H. – Sokol II Prostějov (NE, 10.30)

VOLEJBAL

Extraliga, ženy: VK UP Olomouc – Frýdek-Místek (SO, 17.00), Prostějov – Šternberk (SO, 17.00).

KUŽELKY

1. liga mužů: Přerov – Zábřeh (SO, 11.30).

PLAVÁNÍ

2. kolo Moravskoslezské ligy mládeže v ploutvovém plavání pořádá Skorpen Přerov v sobotu od 10 hodin v Plaveckém areálu Přerov.