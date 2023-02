FOTBAL

FORTUNA:LIGA: Sigma Olomouc - Hradec Králové (NE, 15.00).

Kramář jako náhrada za Chytila? Jílek: Mojmír má rád Sigmu, Denise čekají nároky

Přípravné zápasy: Sigma Olomouc B - Prostějov (SO, 10.00 - UT Řepčín), Uničov - Baník Ostrava B (SO, 11.00), Břidličná – Přerov (SO, 11.00 - UT HFK Olomouc), Jeseník - Velké Losiny (SO, 11.00), Zábřeh – Tatenice (SO, 11.00), Sigma U19 - Šternberk (SO, 12.00 - UT Řepčín), Kozlovice – Čechovice (SO, 14.00 - UT Prostějov), Kostelec – Bělotín (SO, 16.00 – UT Prostějov), Dolany - Velká Bystřice (SO, 17.00 - UT HFK Olomouc), Mohelnice - Loštice (NE, 11.00), Rapotín - Rýmařov (NE, 14.30 - UT Uničov), Lipová – Skaštice (NE, 17.00 - UT Prostějov)

FUTSAL

1. Futsal liga: Olomouc – Česká Lípa (SO, 18.00, Velká Bystřice)

FOTO: Další přestřelka už olomouckým futsalistům vyšla. Z Mělníka vezou tři body

VOLEJBAL

Extraliga žen: Volejbal Přerov – VK Dukla Liberec (PÁ, 18.00)

HÁZENÁ

1. liga mužů: Litovel – Dvůr Králové (SO, 17.00), Velká Bystřice – Bystřice pod Hostýnem (SO, 17.30)

2. liga mužů: Kostelec na Hané – Hustopeče (NE, 10.30)

2. liga žen: Velká Bystřice – Bohumín (NE, 15.30), Žeravice – Lesana Zubří (NE, 16.00)

BASKETBAL

1. liga mužů, o 7. - 12. místo: Basketbal Olomouc – Lokomotiva Plzeň (PÁ, 19.00)

Středomoravská liga mužů: Lipník nad Bečvou – Dukla Olomouc (PÁ, 19.30), Hranice – OP Prostějov (PÁ, 20.00), Přerov – Valašské Meziříčí (PÁ, 20.45)

FLORBAL

Národní liga mužů: Přerov – Pelhřimov (SO, 18.00), Šumperk – Opava (SO, 19.00)

Série Asperu skončila, o víkendu se pak těší na domácí souboj s lídrem

Divize mužů: Uničov – Třinec (SO, 15.30), Mohelnice – Vysoké Mýto (NE, 18.00)

VODNÍ PÓLO

1. liga mužů: Přerov – Strakonice (SO, 11.50)

KUŽELKY

1. liga mužů: Přerov – Duchcov (SO, 11.00)

1. liga žen: Přerov – Valašské Meziříčí (SO, 14.00)

2. liga žen: Olomouc – Ratiškovice (SO, 10.00), Zábřeh – Šumperk (SO, 15.30)

BĚH

Innogy Winter Run Olomouc 2023: Zimní běh pro veřejnost na 4 nebo 8 kilometrů startuje v sobotu v 11 a ve 12 hodin na Výstavišti Flora.