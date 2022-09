MSFL: Uničov - Slovácko B (NE, 10.15).

Divize E: PÁ, 16.30: Nové Sady - Šternberk. NE, 15.30: Přerov - Kozlovice, Všechovice - Šumperk.

Krajský přebor: SO, 10.00: Lutín – Lipová. 15.30: Mohelnice – Bohuňovice. NE, 15.30: Čechovice – Jeseník, Brodek u Přerova – Želatovice, Medlov – Konice, Dolany – Kostelec na Hané, Velké Losiny – Litovel, Zábřeh – Rapotín.

I. A třída, skupina A: SO, 15.30: Určice – Bludov, Náměšť na Hané – Troubelice, Olešnice – Libina, Protivanov – Maletín. NE, 15.30: Loštice – Lesnice, Paseka – Olomouc-Chomoutov, Postřelmov – Plumlov.

I. A třída, skupina B: SO, 15.30: Bělotín – Kralice na Hané, Hlubočky – Lipník nad Bečvou. NE, 10.00: Nové Sady B – Chválkovice. 15.30: Velká Bystřice – Bělkovice-Lašťany, Dub nad Moravou – HFK Olomouc B, Kovalovice – Beňov, Slavonín – Želatovice B.

I. B třída, skupina A: SO, 15.30: Horní Moštěnice – Klenovice, Otaslavice – Tovačov. NE, 10.00: Opatovice – Hustopeče nad Bečvou. 15.30: Brodek u Prostějova – Újezdec, Radslavice – Pivín, Pavlovice u Přerova – Ústí, Vrchoslavice – Domaželice.

I. B třída, skupina B: SO, 15.30: Moravský Beroun – Mostkovice, Zvole – Šternberk B, Haná Prostějov – Hněvotín. NE, 15.30: Doloplazy – Smržice, Kožušany – Slatinice, Haňovice – Černovír, Velký Týnec – Hodolany.

I. B třída, skupina C: SO, 13.30: Mikulovice – Písečná. 15.30: Bohdíkov – Velké Losiny B, Zlaté Hory – Oskava, Vikýřovice – Štíty, Řetězárna – Bernartice. NE, 14.30: Žulová – Jindřichov. 15.30: Ruda nad Moravou – Sudkov.

OFS Olomouc

Okresní přebor: SO, 15.30: Červenka – Grygov, Horka nad Moravou – Šumvald, Blatec – Lužice, Újezd – Příkazy (Mladějovice). NE, 10.15: Hlubočky B – Nová Hradečná. 15.00: Střelice – Přáslavice. 15.30: Pňovice – Chválkovice B, Bohuňovice B – Štarnov.

III. třída: SO 15.30: Nemilany – Odrlice, Dlouhá Loučka – Mladeč, Babice – Nedvězí, Těšetice – Slavonín B, Hraničné Petrovice – Příkazy B, Štěpánov – Velký Újezd.NE 15.00: Jívová – Město Libavá. 15.30: Drahanovice – Slatinice B.

IV. třída: SO, 15.30: Jiříkov – Huzová, Náklo – Doloplazy B. NE, 15.00: Střeň – Králová. 15.30: Hnojice – Drahlov, Lutín B – Moravská Huzová, Hodolany B – Mladějovice.

OFS Prostějov

II. třída: SO, 14.00: Dobromilice - Plumlov B. 15.30: Kostelec na Hané B – Němčice nad Hanou, Nezamyslice – Výšovice, Držovice – Určice B, Brodek u Konice – Vrahovice. NE, 15.30: Přemyslovice – Olšany, Vícov – Kralice na Hané B.

III. třída, skupina A: NE, 10.00: Čechovice B – Pavlovice. 15.30: Tištín – Otaslavice B, Biskupice – Čechy pod Kosířem, Želeč – Bedihošť.

III. třída, skupina B: SO, 15.30: Zdětín – Hvozd. NE, 15.30: Konice B – Vilémov, Jesenec-Dzbel – Protivanov B, Ptení – Kladky, Brodek u Konice B – Luká.

OFS Přerov

Okresní přebor: SO, 15.30: Lověšice – Brodek u Přerova B, Skalička – Čekyně, Všechovice B – Vlkoš, Radslavice B – Troubky. NE, 15.00: Bochoř – Lipník nad Bečvou B. 15.30: Říkovice – Soběchleby, Horní Nětčice – Potštát.

Okresní soutěž: SO, 15.30: Kozlovice B – Tovačov B, Dukla Hranice – Černotín. NE, 10.00: Jezernice – Křenovice. 15.30: Lobodice – Bezměrov B, Horní Moštěnice B – Polkovice.

OFS Šumperk

Okresní přebor: SO 15.30: Nový Malín - Zábřeh B, Úsov - Loštice B, Petrov-Sobotín - Bratrušov. NE 14.30: Šumperk B - Juventus Mohelnice. 15.00: Jestřebí - Leština. 15.30: Dubicko - Staré Město, Rapotín B - Palonín.

III. třída, skupina A: SO, 15.30: Malá Morava – Sudkov B, Postřelmov B – Rovensko, Hanušovice – Brníčko. NE, 15.30: Libina B – Jedlí, Hrabišín – Písařov.

III. třída, skupina B: SO, 15.30: Líbivá – Krchleby, Loštice C – Mohelnice B. NE, 15.00: Podolí – Olešnice B. 15.30: Moravičany – Lesnice B.

OFS Jeseník

Okresní přebor: SO, 15.00: Velká Kraš – Vápenná, Vidnava – St. Červená Voda. 15.30: Bělá – Bernartice B, Javorník – Supíkovice, Velké Kunětice – Lipová-lázně.

HOKEJ

Tipsport Extraliga: HC Olomouc – BK Mladá Boleslav (NE, 17.00).

Chance liga: HC Zubr Přerov – SK HS Třebíč (SO, 17.00), Draci Pars Šumperk – PSG Berani Zlín (SO, 17.00).

Liga juniorů: HC Zubr Přerov – HK MD Šumperk (PÁ, 18.00).

Extraliga dorostu: HC Zubr Přerov – HC Vítkovice Ridera (SO, 12.00), HK MD Šumperk – HC Kometa Brno (SO, 12.00).

HÁZENÁ

MOL Liga žen: DHK Zora Olomouc – DHC Sokol Poruba (SO, 17.30).

1. liga mužů: Tatran Litovel – HK Bystřice pod Hostýnem (SO, 17.00), Velká Bystřice – Sokol Vršovice (NE, 10.30).

1. liga žen: SKUP Olomouc – Jindřichův Hradec (NE, 17.00).

2. liga mužů: TJ Kostelec n. H. - SK Kuřim (NE, 10.30), Tatran Litovel junioři – Fatra-Slavia Napajedla (NE, 16.00).

VOLEJBAL

Tomi Remont Cup: UP Olomouc - Šelmy Brno (SO, 10.00), TJ Šternberk - PVK Olymp Praha (SO, 10.00). 15.30 - semifinále, 17.00 o páté místo, 18.00 semifinále. Neděle: boj o bronz a finále.

BASKETBAL

1. liga mužů: Basketbal Olomouc – Basket Brno U23 (NE, 11.30, SH Gymnázia Olomouc).

Středomoravská liga mužů: BK Lipník n. B. - SK UP Olomouc B (PÁ, 19.30).

FLORBAL

Extraliga žen: FBS Olomouc – Bulldogs Brno (NE, 17.30).

Národní liga mužů: FBC Hranice – FBC Vikings Kopřivnice (SO, 17.00).

NOHEJBAL

Finále 2. ligy mužů, 1. zápas: TJ Spartak MSEM Přerov – TJ Sokol Holice (SO, 14.00).

MOTORISMUS

Kůta Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu: Předposlední podnik šampionátu v třídách MX1, MX2, 85ccm a Veteráni se jede v neděli v Přerovské rokli.

BĚH

Soběchlebský Š-krpál 2022: Hlavní závod na 11,7 km startuje ve 12 hodin na fotbalovém hřišti v Soběchlebích.

KUŽELKY

1. liga mužů: TJ Spartak Přerov – TJ Centropen Dačice (SO, 11.30).

DŘEVORUBECKÝ SPORT

Mistrovství ČR STIHL Timbersports 2022: Vrchol série je na programu v sobotu od 10 hodin v prostředí Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku. Hlavní závod startuje ve 14 hodin.

STRONGMAN

Strongman Šternberk začátečník 2022: Závod pro začínající siláky se uskuteční v sobotu od 11 hodin ve Strongman cetru Šternberk (Litovelská 12).

ŠACHY

Šachová simultánka s mezinárodním velmistrem Robertem Cvekem (SO, 14.00, obecní sál Prosenice).