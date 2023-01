Kouč Jílek: Chytil je dobře nastavený. Chceme pozici udržet, ale jsme obezřetní

Přípravné zápasy: Sigma Olomouc B - Frýdek-Místek (SO, 10.00, Řepčín), Brodek u Př. - Přerov (SO, 11.00, HFK Olomouc), Zábřeh - Bruntál (SO, 11.00, Mohelnice), Šumperk - Břidličná (SO, 14,00), Troubelice - Pňovice (SO, 15.00, Uničov) Šternberk - Lipová (SO, 16.00, Prostějov), Lutín - Kostelec (NE, 16.00, Prostějov)

HOKEJ

Tipsport extraliga: Olomouc – Karlovy Vary (NE, 17.00)

Chance liga: Šumperk – Sokolov (SO, 17.00), Prostějov – Poruba (SO, 17.30)

Extraliga juniorů: Olomouc – Liberec (PÁ, 17.30), Olomouc – Mladá Boleslav (SO, 12.00)

Liga juniorů: Šumperk – Poruba (NE, 12.15)

Extraliga dorostu: Přerov – Hvězda Praha (PÁ, 16.00), Přerov – Havlíčkův Brod (NE, 11.45)

1. liga žen: Uničov – Blansko (SO, 12.10)

BASKETBAL

Středomoravská liga mužů: UP Olomouc B – Hranice (PÁ, 20.15)

FLORBAL

Extraliga žen: Olomouc – Jičín (SO, 19.00)

Národní liga mužů: Přerov – Rožnov p. R. (SO, 18.00), Šumperk – Hranice (SO, 19.00)

Divize mužů: Mohelnice – Znojmo B (PÁ, 19.30), Uničov – Šternberk (SO, 15.30), Olomouc – Krnov (NE, 18.00)

HÁZENÁ

Memoriál Jaroslava Pazdery: 2. ročník turnaje mužů se uskuteční v sobotu od 9 hodin ve Velké Bystřici za účasti domácích, Telnice, Prostějova a výběru staršího dorostu Olomouckého kraje.

Zimní turnaj v miniházené: Šest týmů mladšího a staršího minižactva se utká v neděli od 9 hodin ve Velké Bystřici.

BOX

Národní liga (SO, 11.00, NSC Prostějov)

ATLETIKA

Kontrolní závody dorostu, juniorů a dospělých (SO, 9.15, atletická hala TJ Lokomotiva Olomouc)

VODNÍ PÓLO

1. liga mladších žáků: Přerov – Stepp Praha (SO, 15.45), Přerov – Slavia Praha (SO, 19.00), Přerov – Děčín (NE, 9.00), Přerov – Strakonice (NE, 12.30)

ŠIPKY

Turnaj amatérů na Plzeňce (SO, 18.30, bar Plzeňka, Prostějov)