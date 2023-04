V Olomouckém kraji je o víkendu na programu spoustu sporovních klání. Sláva s reprezentačním nadhazovačem a kapitánem hokejistů se uskuteční na baseballu v Olomouci, startují další nižší fotbalové soutěže, ostatní pokračují. Na programu je také půlmaraton či play-off ženské volejbalové extraligy a mnoho dalšího.

Hanácký půlmaraton v Olomouc: vedoucí skupina u občerstvovací stanice | Foto: Jaroslav Polák

FOTBAL

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: Sigma Olomouc B – Líšeň (NE, 10.15)

MSFL: Hranice – Uničov (PÁ, 18.00)

Divize E: HFK Olomouc – Skaštice (SO, 10.15), Šternberk – Šumperk (SO, 15.30), Přerov – Slavičín (SO, 15.30), Kozlovice – Všechovice (NE, 15.30)

Obtížné období, tři zranění a skoro bez přípravy. Přesto nasázel Tögel hattrick

KFS Olomouc

Krajský přebor: SO, 15.30: Litovel, Brodek u Př., Rapotín – Medlov. NE, 15.30: Zábřeh – Dolany, Velké Losiny – Lutín, Bohuňovice – Želatovice, Konice – Jeseník, Kostelec na Hané – Mohelnice, Lipová – Čechovice

Začal KP: Měnil se lídr, hned tři duely plné obratů a jedno velké překvapení

I. A třída, skupina A: SO, 15.30: Olomouc-Chomoutov – Určice, Maletín – Náměšť na Hané, Bludov – Plumlov, Libina – Troubelice, Loštice – Olešnice, Protivanov – Paseka. NE, 15.30: Lesnice – Postřelmov

Přestupová bomba v I. A. Do Troubelic míří fotbalista, který hrál FORTUNA:LIGU

I. A třída, skupina B: SO, 15.30: Kralice na Hané – Kovalovice, Lipník nad Bečvou – Slavonín, Hlubočky – Nové Sady B, Bělotín – Velká Bystřice, Chválkovice – Beňov. NE, 15.30: HFK Olomouc B – Želatovice B, Bělkovice-Lašťany – Dub nad Moravou

I. B třída, skupina A: SO, 15.30: Otaslavice – Opatovice, Hustopeče nad Bečvou – Horní Moštěnice, Újezdec – Pavlovice u Přerova. NE, 10.00: Ústí – Klenovice, Domaželice – Pivín. 15.30: Tovačov – Radslavice, Brodek u Prostějova – Vrchoslavice

Postřelmov má posilu z kraje, udržel kanonýra ale... Postup? Nejsme alibisti

I. B třída, skupina B: SO, 15.30: Hněvotín – Velký Týnec, Smržice – Moravský Beroun, Haná Prostějov – Kožušany. NE, 10.00: Černovír – Mostkovice. 15:30: Šternberk B – Hodolany, Slatinice – Haňovice, Doloplazy – Zvole

I. B třída, skupina C: SO, 14.00: Sudkov – Mikulovice. 15.30: Oskava – Velké Losiny B, Jindřichov – Písečná, Štíty – Zlaté Hory, Bernartice – Bohdíkov. NE, 15.30: Ruda nad Moravou – Vikýřovice.

OFS Olomouc

Okresní přebor: SO, 13.00: Příkazy – Horka nad Moravou. 15.30: Grygov – Šumvald, Štarnov – Červenka, Lužice – Střelice. NE, 10.15: Hlubočky B – Bohuňovice B. 15.00: Chválkovice B – Přáslavice. 15.30: Újezd – Blatec, Nová Hradečná – Pňovice

III. třída: SO, 15.00: Město Libavá – Mladeč. 15.30: Slatinice B – Nemilany, Příkazy B – Babice, Štěpánov – Drahanovice. NE, 12.30: Hraničné Petrovice – Těšetice. 14.30: Odrlice – Nedvězí. 15.00: Velký Újezd – Jívová. 15.30: Slavonín B – Dlouhá Loučka

OBRAZEM: Makrely, pěkná návštěva a překvapení v okresu. Červenka zdolala Lužice

OFS Prostějov

II. třída: SO, 15.30: Vrahovice – Nezamyslice, Držovice – Kostelec na Hané B. NE, 15.30: Výšovice – Plumlov B, Němčice nad Hanou – Olšany, Kralice na Hané B – Přemyslovice, Určice B – Dobromilice, Vícov – Brodek u Konice

OFS Přerov

Okresní přebor: SO 15.30: Potštát – Vlkoš, Čekyně – Všechovice B, Skalička – Lověšice. NE 10.00: Soběchleby – Troubky. 15.00: Bochoř – Horní Nětčice. 15.30: Brodek u Přerova B – Říkovice, Lipník nad Bečvou B – Radslavice B

OFS Šumperk

Okresní přebor: SO, 15.30: Staré Město – Zábřeh B, Leština – Rapotín B, Petrov-Sobotín – Jestřebí, Bratrušov – Nový Malín. 16.00: Šumperk B – Dubicko. NE, 15.30: Palonín – Loštice B, Juventus Mohelnice – Úsov

III. třída, skupina A: SO, 15.30: Hanušovice – Hrabišín, Písařov – Postřelmov B, Malá Morava – Jedlí, Rovensko – Brníčko. NE, 15.30: Libina B – Sudkov B

III. třída, skupina B: SO, 15.30: Líbivá – Loštice C. NE, 13.00: Moravičany – Olešnice B. 15.00: Podolí – Lesnice B. 15.30: Lukavice – Krchleby

HOKEJ

Liga juniorů, semifinále play-off: Přerov – Vsetín (NE, 12.30)

Potvrzeno, Lukáš bude chytat ve Finsku: Snil jsem o tom, ale bude to náročné

VOLEJBAL

Extraliga žen: Prostějov – Olomouc (PÁ, 17.00)

Hanácké čtvrtfinále má zatím jasný průběh. Zvednou se ještě vysokoškolačky?

HÁZENÁ

1. liga mužů: Litovel – Chodov (SO, 17.00), Velká Bystřice – Šťáhlavy (SO, 17.30)

2. liga mužů: Prostějov – Holešov (SO, 16.00), Olomouc – Telnice (SO, 17.00), Kostelec n. H. – Ivančice (NE, 10.30), Litovel junioři – Kopřivnice B (NE, 16.00)

BASKETBAL

Kooperativa NBL, nadstavba: Olomoucko – Slavia Praha (SO, 18.00)

2. liga mužů, play-off: UP Olomouc – Hladnov Ostrava (SO, 12.00, tělocvična Čajkovského)

Středomoravská liga mužů: Lipník n. B. – Mohelnice (PÁ, 19.30), OP Prostějov – Zlín B (PÁ, 20.00), Šumperk – Postřelmov (PÁ, 20.00)

Olomoucko už od začátku za USK zaostávalo a nakonec prohrálo o dvacet bodů

AMERICKÝ FOTBAL

Snapbacks liga: Přerov – Bratislava (NE, 14.00)

BASEBALL

Opening day: Skokani Olomouc přivítají v sobotu v rámci 1. ligy Blansko (12.00 a 15.00). Před startem prvního utkání se uskuteční autogramiáda s reprezentačním nadhazovačem Martinem Schneiderem a hokejistou Jiřím Ondruškem, kteří provedou i slavnostní nadhozy.

FLORBAL

Baráž o Národní ligu: Hranice – Blansko (PÁ, 18.00 a NE, 17.00), Přerov – Kutná Hora (SO, 18.00 a NE, 18.00)

HOKEJBAL

2. liga mužů: Přerov – Opava (NE, 10.00)

JUDO

Mistrovství ČR juniorů a juniorek (SO, 10.30, hala Naparia, Hranice)

BĚH

21. ročník Hanáckého půlmaratonu (10.00, Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc, přilehlý park)

KUŽELKY

1. liga mužů: Přerov – Třebíč (SO, 11.30), Zábřeh – Dobřany (SO, 15.30)

1. liga žen: Přerov – Rokycany (SO, 14.00)

2. liga žen: Šumperk – Olomouc (SO, 9.30)