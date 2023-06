Vícebojařská fantazie aneb zázraky se občas dějí, když má člověk štěstí a jde jim trochu naproti. Sobota a neděle 20. a 21. května byla vybrána pro konání mistrovství Moravy a Slezska v atletických vícebojích všech kategorií. První místo, zlatou medaili a titul mistryně Moravy a Slezska pro rok 2023 vybojovala v kategorii dorostenek hranická atletka Kateřina Kasparová.

Atletka Kateřina Kasparová z SK Hranice ovládla mistrovství Moravy a Slezska ve vícebojích v Třinci | Foto: se svolením SK Hranice

Její nový osobní rekord má hodnotu 4729 bodů a znamená zároveň posun rekordu oddílového téměř o 500 bodů. A to ten starý, který se ještě v pátek zdál nedostižný, držela Hana Sommerová a ta patřila ve své době k republikové špičce.

Kasparová se tímto výkonem zařadila na čtvrté místo v letošních republikových tabulkách a zároveň splnila limit na Mistrovství ČR ve vícebojích, které proběhne 2. - 4. června v Přerově.

Krok za krokem k titulu

Už tradičně se závody mistrovství Moravy a Slezska ve vícebojích pořádají v Třinci – místní organizátoři dokážou vytvořit atmosféru, která je soutěživá, ale ne stresující, přátelská a pro atlety pohybující se na hraně svých možností příjemná. Počasí téměř optimální – ani zima ani horko, vítr mírný, proměnlivý, na hlavní rovince spíše do zad.

Hranickou atletiku zde letos zastupovala dorostenka Kateřina Kasparová. Se svým loňským výkonem na úrovni 4200 bodů patřila ve čtrnáctičlenném startovním poli někam do středu. Dále telegraficky.

První disciplína - 100 m překážek. Kasparová ve druhé dráze. Po výstřelu favoritky okamžitě dopředu, Poštulková z Poruby finišuje pod 14 s a plní limit v této disciplíně na mistrovství Evropy. Kasparová dobíhá na čtvrté pozici v čase 14,98 s, nový osobní rekord, super!

Výška. To je obyčejně pro Kasparovou slabší disciplína. Tentokrát až do 150 cm vše na první pokus. Další postupnou výšku už bohužel nepřidala, ale i tak pouze 2 cm pod svým maximem. Prima.

Vrh koulí. Startovní pole opustily dvě z favoritek - Poštulková a Lieblová. Zdravotní indispozice, lehké zranění. Snad se do mistrovství republiky za dva týdny dají do kupy. Kasparová vrhá 10,49 m, za osobákem lehce zaostává, ale pořád pěkné.

Běh na 200 m. Kasparová v šesté dráze, všechny soupeřky má na startu za sebou. Po výběhu ze zatáčky Marie Štoplová ze Šumperka všem ukazuje záda, Kasparová svádí vítězně boj o druhé místo. Další osobní rekord - 26,35 s.

První den je za námi. Bodově vyjádřeno, noc stráví na průběžném prvním místě Kasparová s 2790 body, následovaná Štoplovou s body 2780. "To bude zítra drama!"

Domů, dobře se najíst a do postele. Laktáty se nakupily, nejlepší relax je spánek.

Nedělní drama

Druhý den začíná skokem do dálky. Obě adeptky na prvenství skáčou skoro stejně. Kasparová 519 cm, Štoplová 517 cm. Nic není rozhodnuto.

Hod oštěpem má lepší hranická závodnice. Aspoň zatím vždycky měla. A potvrzuje to i tentokrát. Třetí pokus letí na 39,27 m, paráda a potvrzení průběžného vedení v soutěži. Štoplové se oštěp nepovedl. Bude muset osmistovku běžet opravdu rychle.

Běh na 800 m. Poslední disciplína. Děvčata už toho mají dost. Je slunko, pofukuje na protirovince, bude to dřina. Výstřel. Dorostenek zbylo jedenáct, vybíhají společně s juniorkami. Do vedení jde okamžitě Štoplová, následovaná juniorkou Adélou Tkáčovou, to je loňská republiková šampionka a čtvrtá z vícebojařského mistrovství Evropy. Kasparová drží třetí pozici. Obě přední závodnice se mírně vzdalují, Tkáčová jde do vedení a stupňuje tempo. Kasparová se drží ze všech sil na dosah Štoplové a dobíhá už snad jen vůlí s pětivteřinovým odstupem za ní opět v novém osobním rekordu 2:31,86 min. Je to bojovnice!

A po převedení vteřin a metrů na body nově také mistryně Moravy a Slezska.

Autorka: Klára Úlehlová