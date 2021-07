Už tři roky tak trénuje pod reprezentačním koučem Vlastimírem Pernou a jeho dcerou Evou. Ti ho dovedli k obrovským úspěchům, tím největším je bronzová medaile z mistrovství Evropy juniorů, které se konalo mezi 5. a 11. červencem v Římě. David Koutný exceloval na trati 400 metrů volný způsob. Díky famóznímu času 3:51,06 se navíc probojoval do elitního týmu reprezentace seniorů. „Prvně jsem tomu nevěřil. Otočil jsem se na velkou tabuli, ale nějak se mi mlžilo před očima,“ prozradil talentovaný plavec v rozhovoru pro Deník.

Davide, měl jste v začátcích nějaký plavecký vzor?

Měl. Italského plavce, který plave podobné tratě jako já, Gregoria Paltrinieriho. Vlastně celé moje plavání je podobné tomu jeho. Hodně jsem mu fandil, díval se na něj a převzal jeho techniku.

Klidně buďte konkrétní, co přesně jste od něj odkoukal?

Myslím si, že celkově je u sportu důležité dělat věci podle těch nejlepších. Díval jsem se na hodně videí, jak plave. Jeho technika je specifická v tom, že má obrovskou frekvenci záběrů. Když se na něj podíváte, tak na té vodě trošku skáče. To se teď s trenérem snažíme trošku odstranit, ale v začátcích mi to hodně pomohlo. Postupně jsem se jeho techniku naučil a od té doby ji plavu.

Paltrinieri je specialistou na patnáctistovku. Pro vás coby vytrvalce je to také oblíbená trať?

Spíš se teď zaměřuji na čtyřstovku a osmistovku. Pořád jsou to delší tratě, ale už ne takový extrém.

Teď jste si z mistrovství Evropy přivezl bronz ze čtyřstovky. Je to váš životní úspěch?

Určitě ano. Před Evropou jsem měl osobní rekord 3:56 a jel jsem tam asi ze sedmnáctého místa. Vůbec jsme nečekali, že se něco takového může stát. Čtyřstovka byla hned první den, což se ukázalo jako výhoda. Šlo o šestidenní závody a já ještě nebyl unavený. Ráno v rozplavbách jsem plaval 3:54, což už byl úžasný výkon. Postoupil jsem ze sedmého místa do odpoledního finále. Tam jsem startoval z krajní dráhy. Finále a atmosféra vás vyburcuje. Zkusil jsem jet se soupeři a nějak to vydržel. Až do 350 metrů jsem byl první, ale na poslední padesátce mě Turek a plavec z Bosny předjeli. Nakonec jsem skončil třetí, ale jen čtyři desetiny od zlata.

Jaké byly vaše pocity bezprostředně po závodě?

Prvně jsem tomu nevěřil. Otočil jsem se na velkou tabuli, ale nějak se mi mlžilo před očima. Viděl jsem něco jako páté místo, říkal jsem si, že to je okay. Pak jsem si protřel oči a najednou tam byla trojka. Takže samozřejmě velká euforie. Jednak z umístění, ale také díky dosaženému času. Čas 3:51,06, to je docela rychlé (úsměv).

Navíc jste jím splnil limit do elitního týmu seniorské reprezentace. Čekal jste něco takového?

S tím jsem určitě nepočítal. Chtěl jsem splnit limit do seniorského týmu, nakonec to vyšlo i na TOP tým. Sám teď nevím, co to pro mě znamená. Až přiletí trenér z olympiády v Tokiu, musím se s ním o tom pobavit. Je to ale super.

Další obrovský úspěch vám v Římě možná sebraly zdravotní komplikace. Můžete říct, co se stalo?

V sobotu jsem ráno v rozplavbách plaval osmistovku a zase jsem si zajel osobák (8:05.91). Do finále jsem tentokrát postupoval z šestého místa. Italská strava mi ale potom nějak nesedla. Ze soboty na neděli jsem moc nespal. Ráno v neděli jsem ještě plaval štafetu, snažil jsem se to nějak zachránit, dostával jsem do sebe minerály, jedl jsem suché chleby, pak po obědě čtyři hodiny spal, ale to už se nespraví. Ta noc je důležitá. Navíc jsem měl křeče v břiše, už to nešlo. Pořád je z toho ale hezké osmé místo.

Jak pro vás v Římě vypadala covidová bublina?

Diváci tam byli, ale vůbec s námi nesměli přijít do styku. My jsme byli v hodně přísné bublině, zavření v hotelu. Když jsme se měli dostat na bazén, museli jsme jet autobusem. Jezdili jsme jen mezi hotelem a bazénem. Do Říma jsem se vůbec nepodíval, přestože jsem chtěl.

Itálie navíc žila vítězným mistrovstvím Evropy ve fotbale. To jste tam nevnímal?

V Římě se to oslavovalo hodně, ale podívat jsme se jít nemohli. Chtěl jsem aspoň poslední den, ale nešlo to. Jen hotelový personál v noci trošku řval (úsměv).

Cíl do budoucna je jasný, olympiáda?

Určitě. Další olympiáda je za tři roky, mám ještě hodně času. Je to daleko, ale samozřejmě to v hlavě mám.

David Koutný

Věk: 17 let (ročník 2003)

Bydliště: Hranice

Studuje: Gymnázium, Nový Jičín

Oddíl: Plavecký klub Nový Jičín

Disciplíny: volný způsob 400 m, 800 m, 1500 m

Úspěchy: 3. místo na ME juniorů v Římě na 400 m volný způsob (2021), 8. místo na ME juniorů v Římě na 800 m volný způsob (2021), mistr ČR mužů na 800 m volný způsob (2021), 3. místo MČR mužů na 400 m volný způsob (2021), mistr ČR juniorů v dálkovém plavání na 5 km (2020), mistr ČR juniorů v disciplínách 100 m a 200 m motýlek (2019), vicemistr ČR juniorů v disciplínách 400 m, 800 m a 1500 m volný způsob (2019)