Krajské přebory dorostu, juniorů a dospělých proběhly ve čtvrtek 16. září na krásném, nově zrekonstruovaném, stadionu SK Přerov „na Viktorce“. Jelikož počty závodníků v těchto kategoriích v kraji nedosahují tak velkých čísel, závodí zde všechny kategorie dohromady a neuvádíme tak umístění jednotlivých závodníků.

Souboj na stopadesátce, zleva Marie Kročová, Michaela Hynčicová, Klára Úlehlová a Adéla Zdražilová. Ilustrační foto | Foto: SK Hranice

Pořadatelé také umožnili start i pro kategorii staršího žactva, čehož využil atletický oddíl SK Hranice a pár starších žáků do Přerova také dovezl. Pro většinu z nich to byla skvělá šance posunout si své osobní rekordy. Celkem vyjelo do Přerova 11 hranických atletů.