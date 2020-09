Rok 2019 se jí mimořádně vydařil, stala se mistryní republiky na dlouhé i střední distanci, což přes závodní komplikace spojené s koronavirem letos dokázala obhájit. „Doufám, že vyhraju i Český pohár,“ má jasný cíl loni pátá žena mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu.

Simono, pocházíte z Brna. Jak jste se vlastně dostala do hranického týmu Rocktechnik Triatlon?

Bude to už asi dvanáct let. V Brně vlastně tenkrát byl jeden tým, tehdy se nám líbilo, když jsme viděli závodníky z hranického klubu, jak se společně sjíždí na závody a udržují tam komunitu. Tak jsme s manželem oslovili manažera týmu a od té doby závodíme za Hranice.

Díky předávání cen v Hranicích jste mohla zavzpomínat na rok 2019. Jak jej zpětně hodnotíte?

Určitě pozitivně. Bylo to sice docela náročné, měla jsem tam hodně závodů. Ale zase plno zážitků, cestování, nemůžu být nespokojena. Nejvíc si cením asi třetího místa na Ironmanu v Malajsii.

Neláká vás slavný Ironman na Havaji? Zkusit to třeba alespoň mimo profesionály?

Pořád mě láká spíš ta profi kategorie. Když to řeknu blbě, v hobby kategorii je jednodušší se tam dostat a není to pro mě tak prestižní. V profesionální kategorii je to opravdu top 35 žen z celého světa. Je to ale na druhou stranu neskutečně obtížné, ty závodnice jsou na vysoké úrovni. Člověk na to taky musí mít taky podmínky v trénování.

Je právě účast mezi profesionály na Havaji pro vás hnacím motorem a motivací?

To asi ani ne. Kdybych se nominovala, samozřejmě bych měla obrovskou radost, ale cíl to není (usmívá se).

Zdroj: pro Deník/Tomáš Bubík

Jaké tady jsou vaše cíle?

Stále se zlepšovat a umísťovat se na bedně.

Letošní rok je ale samozřejmě v mnoha ohledech zvláštní. Zahraničních závodů jste se účastnit nemohla, byly zrušeny…

Přesně tak, v zahraničí bylo zatím vše zrušeno. Teď už se teda jely o víkendu první nějaké poloviční Ironmany. Já jsem zrovna byla na mistrovství Rakouska v Obersdorfu taky na dlouhém triatlonu. Ale co se týče velké série Ironman a Challenge, je to většinou zrušené. U nás už naštěstí závodíme, bylo ale zrušeno mistrovství republiky Moraviaman a největší závod Czechman byl přesunut na září.

Vám se ale na domácí scéně dařilo, jaký je cíl pro letošek?

Doufám, že Český pohár úspěšně dokončím a že ho letos vyhraju.

Takže za rok vás na hranickém sportovci roku na první příčce uvidíme zase?

Uvidíme (usmívá se).