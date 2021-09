„Tréninkový proces hranických závodníků je nyní narušen probíhajícími nábory nových členů. V rámci ukázek jezdí judisté do základních škol a představují tento sport dětem. Až do konce září je možné si zdarma judo vyzkoušet na libovolném tréninku na základnách v Hranicích a Přerově-Předmostí,“ uzavřel.

Čtvrté a páté místo dále přidala Šarlota Olšáková a Václav Jašek (Judo Závišice). Adam Jestřebský nastoupil jako nasazená jednička v kategorii do devadesáti kilogramů, v důsledku zranění však musel po prvním vyhraném zápasu z turnaje odstoupit.

Podobně se vedlo i Robertu Trojnarovi, který stejně jako Vincent Skurka postoupil až do semifinále kategorie do 81 kilogramů, kde však podlehl Pavlu Škarvadovi a později v boji o třetí místo olympionikovi Jaromíru Musilovi, který na své cestě turnajovým pavoukem vyřadil i dalšího hranického závodníka Karla Platoše.

V kategorii do šedesáti šesti kilogramů reprezentoval Hranice Vincent Skurka. Tomu se podařilo probojovat až do semifinále, s celkovou bilancí dvou výher a dvou proher však skončil těsně pod stupni vítězů a obsadil konečné páté místo.

Hranické judo mělo na turnaji široké zastoupení, největšího úspěchu dosáhl Vojtěch Kubala, který v kategorii seniorů do šedesáti kilogramů vybojoval stříbrnou medaili. Kubala se po třech s přehledem vyhraných zápasech probojoval až do finále, kde však našel svého přemožitele a odvěkého soupeře Radka Rýpara.

Tak jako každoročně se i letos sjely do jihomoravské metropole stovky závodníků, aby na tatami poměřili své síly. Brněnský Mizuno cup je nejobsazenějším turnajem ze série Českého poháru a není na něm nouze o zápasy s kvalitními zahraničními závodníky. Součástí turnaje je také kategorie open – soutěž bez rozdílu vah.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.