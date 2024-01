Nosková sekla se školou, protože (jednou) vyhraje grandslam. I pro trenéra

/KOMENTÁŘ/ V době mentálních koučů, mentorů a jiných specialistů „na hlavu“ je unikátem. Lindě Noskové je teprve 19 let, ale to, co zvládá bez problémů vstřebat, jak na kurtu přemýšlí a působí, jí musí závidět velká spousta daleko zkušenějších hráček.

Tenisová extraliga: Prostějov - Přerov - Linda Nosková v akci | Video: Deník