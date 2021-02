Honzo, jak hodnotíte vítězný duel s Novým Veselím?

V prvním poločase nám vepředu vyšlo vše, na co jsme sáhli, obrana šlapala. Chyby tam budou vždycky. Bylo to 16:10, a to jsme ještě dostali nešťastný gól v posledních vteřinách. Takže pecka. Ve druhém poločase jsme do padesáté minuty hráli pořád stejně. Veselí trošku změnilo obranu, začali to na nás vytahovat. Tam to trošku kolísalo, ale rozdíl ve skóre byl pořád stejný. Posledních deset minut jsme hráli možná trošku zbytečně zbrkle. Ale super dva body, které pro nás byly nutností. Klemoš (Michal Klement, pozn. red.) byl dnes v bráně parádní.

Vám se konečně pořádně zadařilo, byl jste s osmi góly nejlepším střelcem týmu. Takže spokojenost?

Jsem rád po té mizérii, co byla v týdnu a celkově mě provázela po Novém roce. Takže za sebe plus, ale za všechny ty góly můžou kluci. Vyloženě to připravovali, byly to nachystané akce, nehrálo se nic zbrklého. V tomto bych viděl posun. Nehráli jsme na tři nahrávky a pálit. Vydrželi jsme tam několikrát do pasivity a nakonec z toho byla super akce. Jeden navázal druhého, další navázání a potom se to dohrávalo do křídel. Já i Magi (pravé křídlo Petr Magrla, pozn. red.) jsme měli dnes nadmíru střel. V tomto vidím posun. Nikdo nevymýšlí nic navíc, potom se to dohrává tak, jak má.

V úvodu jste ale těžili také z rychlých protiútoků. Trenér Hudeček chce celkově hru zrychlit. I tohle se vám podařilo?

Veselákům tam vypadlo pár balonů a byly z toho nějaké rychlé góly, což je super věc. Člověk se pak netrápí v útoku. My samozřejmě stojíme za trenérem, chceme to zrychlit. Druhá vlna byla z naší strany daleko lepší než ve středu. V závěru si ale zase myslím, že jsme hráli zbytečně moc zbrkle a rychle. Soupeř nás pak honil po půlce hřiště, bylo to složitější. Z vedení o osm se stalo vedení o čtyři. Skoro jsme to ještě prokaučovali. Máme ale body, což je hlavní.

Bezprostředně po utkání Jaroslav Hudeček zrovna spokojeně nevypadal. Jak utkání hodnotil on?

Já mám takovou blbou nevýhodu, že s ním jezdím autem až domů (směje se). Ale po tom všem, jak probíhal tento týden, mu samozřejmě nervy pracovaly. Chce, abychom hráli to, co na tréninku. Nevymýšleli si. Když si tam někdo vymyslí cokoliv navíc, tak je to něco na jeho nervy. Hodnocení zápasu trenér vyloženě zatím neměl. Bude to mít v pondělí dohru u videa. Ale myslím, že určitě bude s body spokojený (usmívá se).

Takže to schytáváte v autě po každém utkání?

Musíme se o tom bavit. O pozitivech i negativech. Snažíme se odbourávat chyby.

Do týmu jste přišel jako zkušená posila před sezonou. Jak jste zatím v Hranicích spokojen?

S průběhem sezony je to takové střídavé oblačno. Samozřejmě jsme mohli mít o čtyři nebo šest bodů víc. Na tabulku by byl úplně jiný pohled. Ale po stránce kolektivu je tady super parta. Pepa Kučerka nám teď akorát bude ve zbytku sezony chybět, což je velké mínus. Myslím, že můžeme být jinak spokojeni, ale je tam taková hořkost z toho, že jsme mohli mít více bodů.

Kde jste podle vás body prohospodařili?

Největší ztráta byla v Maloměřicích. Tam jsme měli jednoznačně vyhrát. Pak nás trápily koncovky zápasů. S Brnem remíza, s Plzní jsme mohli uhrát bodík navíc. Mohli jsme ještě víc potrápit týmy, které jsou nahoře.

Jak vy osobně snášíte to, že na tribuny v této sezoně nesmí fanoušci?

Jsem emotivní hráč. To, co jsem zažíval v Karviné, asi letos bohužel nezažije už nikdo. Už jsme si na to ale i trošku zvykli. Samozřejmě děkujeme fanouškům, kteří nás sledují na dálku. Na sociálních sítích a různě nám posílají pozdravy, gratulace nebo postřehy. Aspoň za takový kontakt jsme rádi. Ale mít fanoušky na hale, to je asi plus pro každého sportovce. Aby to bylo pro koho hrát, ne jen pro ženy, které nám u plotny dělají jídlo a čekají na nás (směje se). Bohužel, situace je taková, jaká je, musíme pracovat tak, jak pracujeme, dál.

Play-off je stále reálným cílem. Vidíte pořád cestičku, jak se tam dostat?

Viděl jsem velkou část zápasu Maloměřice – Kopřivnice. Kopřivnice se tam hodně trápila. My to máme ve svých rukou. Částečně jsme si to pokazili sami, teď už z toho můžeme jen těžit. V přáteláku jsme s Kopřivnící hráli, udělali jsme tam remízu. Teď ji máme doma i venku. Pak tam máme zápas v Lovosicích, se kterými jsme minulý týden remizovali. Jsou tam soupeři, se kterými můžeme bojovat o body, abychom dostali někoho pod sebe. My chceme jít do play-off. Je to ale těžké.