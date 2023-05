Hranický judista Martin Bezděk na svém prvním mistrovství světa seniorů v katarském Dauhá skončil ve svém prvním zápase, když ve druhém kole nestačil na Kolumbijce Balantu.

Martin Bezděk (v modrém) se rval na mistrovství světa seniorů v katarském Dauhá. | Foto: Judo Železo Hranice

Odchovanec Železa nastoupil do zápasu velice aktivně a hned ze startu dostal soupeře do defenzívy, v průběhu souboje se však síly postupně vyrovnaly a v závěru Kolumbijec skóroval wazari technikou uchi mata.

Těsné vedení zvládl udržet a pro Bezděka to tak znamenalo konec turnaje. Z výsledku si však Hraničan rozhodně nemusí dělat hlavu – ve dvaadvaceti letech má ještě bezesporu řadu šapmpionátu před sebou.

„Bezvadná práce. Když vezmu, kolik dřiny, slz a potu tě tam dostalo, tak je to totální paráda. Tvůj čas ještě přijde,“ vzkázala Bezděkovi na dálku šéftrenérka hranické mládeže Marie Holčáková.

Přestože to na medaili nedopadlo, již teď Martin Bezděk dokázal to, co žádný jiný hranický judista před ním.

Ve stejné váhové kategorii nastoupil dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek, který po čtyřech vyhraných zápasech postoupil do finále, kde na body podlehl a z mistrovství světa si odváží stříbrnou medaili.

Železáři se prosadili ve Slovinsku

Výprava Judo Železo Hranice v MariboruZdroj: Judo Železo Hranice

V sobotu se hraničtí judisté Železa znovu po roce zúčastnili mezinárodního turnaje ve slovinském Mariboru. Akce se celkem zúčastnilo přes tisíc judistů z šestnácti zemí a 124 klubů. I v takové obrovské konkurenci se mladým judistům z Hranic povedlo vybojovat hned sedm bodovaných umístění a z toho dvě medaile.

Nejlépe se turnaj povedl nejmladšímu členovi výpravy, Brunovi Netočnému, který dokázal porazit soupeře z Bosny a Hercegoviny, Slovinska a Chorvatska, a tak se právem postavil na nejvyšší stupínek a domů si odvezl zlatou medaili. Bronzovou medaili pak vybojovala po bojovném výkonu Julie Pospíšilová.

Po náročném průběhu turnaje se čtyřmi výhrami a jednou porážkou se do bojů o bronzovou medaili probojovali Matěj Macháček a Marek Podešva. Oba judisté se po celý zápas rvali tělem i duší, ani jeden však svého soupeře neudolal. Dvojice tak skončila na pátém místě.

Sedmá místa dále obsadili Vojta Dornica, Bára Slezáková a Tadeáš Ondroušek. Deváté místo ještě po dvou výhrách a dvou porážkách přidali Václav Dornica a Ondřej Janíček.

Jednu výhru v turnaji ukořistili Ondra Král, Pavlo Spytskii a Dominik Vaculík. Jaroslav Samko a Veronika Sýkorová se tentokrát neprosadili.

„Ne každému se turnaj povedl podle jeho přestav, ale u všech našich svěřenců je vidět obrovský vzestup oproti minulým turnajům, a i když máme stále na čem pracovat, tak zkušenosti z takovéhoto mezinárodního turnaje jsou k nezaplacení,“ zhodnotil závody v Mariboru trenér Ondřej Rác.

Hraničtí tenisté vykročili za obhajobou

Autor: Šimon Skurka