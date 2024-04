„Táhlo se to. Po mistrovství světa na Grand Prix se mi s kolenem stalo první zranění. Postupně se to nakupilo a na univerziádě jsem si dorval postranní vaz. Pak už jsem šel na operační sál,“ vypráví odchovanec Judo Železo Hranice.

V úterý doma v Divadle Stará střelnice převzal ocenění pro nejlepšího hranického sportovce za rok 2023. A to závodil pouze do července.

„Zvládl jsem toho hodně, pak jsem se bohužel zranil, urval jsem si křížový vaz a teď se vracím zpátky. Půl rok na začátku sezony ale byl nad očekávání. Vypíchl bych mistrovství světa a sedmé místo na grandslamu,“ připomněl Martin Bezděk největší loňské úspěchy.

Návrat a olympiáda

Operace kolene musela přijít v nejméně vhodnou dobu. Bezděk mohl honit body do olympijské kvalifikace a bojovat o účast na letošních hrách v Paříži.

„Bylo to ještě daleko, protože jsem do kvalifikace naskočil až ve druhém roce. Než se to uzavře, člověk pořád doufá, že to nějak dopadne,“ přiznává Martin Bezděk.

Návrat na tatami už je navíc za dveřmi. „Vypadá to dobře, lépe, než jsem si všichni mysleli. Teď se vracím zpátky do tréninku. Vše jde podle plánu, mělo by to být co nejdřív,“ prozradil.

A co sen o Paříži? „Vždycky je naděje. Pro nás je kvalifikace hodně těžká, protože trvá dva roky, je potřeba absolvovat vrcholné soutěže a bodovat na nich. Šance tam je vždy, ale protože jsem se zranil, asi už nejspíš…,“ na chvíli se odmlčí. „Uvidíme.“

Krpálek? Skromná hvězda

I když to letos nevyjde, hranický judista nemusí zoufat. Ve 23 letech je stále brán za velkou naději nejen českého juda. A olympijské hry zůstanou dlouhodobým cílem.

„Samozřejmě, je to tak. Teď se chci vrátit na okruh Grand Slamů a největších soutěží. Prát se s nejlepšími, to je nejbližší cíl na letošní rok,“ má jasno Bezděk.

V návratu mu mezi reprezentanty bude pomáhat i Lukáš Krpálek, který mu byl mentorem třeba i na mistrovství světa v katarském Dauhá.

„Než jsem se zranil, trénovali jsme spolu často. V Kataru jsme spolu bydleli na pokoji. Myslím si, že už ho trošku znám,“ pousmál se Bezděk. „Jednou ho trenér pojmenoval skromná hvězda. To mi k němu sedí. Ve všem vyjde vstříc, zároveň se zvládá připravovat na nejvyšší soutěže a vozit z nich pořád výsledky. To je obdivuhodné,“ řekl dvojnásobný stříbrný medailista z letních her mládeže 2018.

A jak vidí šance Lukáše Krpálka na další olympijskou medaili? „Všichni v to doufáme. V Tokiu jsme taky všichni doufali a víme, jak to dopadlo. Uvidíme, jak se mu to podaří teď,“ uzavřel Martin Bezděk.