/FOTO + VIDEO/ První červnový víkend byl doslova nabitý sportovními a společenskými akcemi. V rámci atletiky bylo tou nejvýznamnější bezpochyby Mistrovství republiky ve vícebojích všech kategorií, které bylo letos svěřeno k pořádání Přerovu. Místní SK má nově rekonstruovaný stadion, který je vybaven vším potřebným pro tak rozsáhlou akci.

I tak zajištění organizace a hladkého průběhu bylo výzvou pro Krajský atletický svaz a jako rozhodčí či v rámci technické čety se o zdárný průběh po dobu konání od pátku 2. do neděle 4.června starali činovníci prakticky ze všech atletických oddílů olomouckého kraje. Hranický SK zde byl zastoupen rozhodčími 1. třídy Věrou Mrázovou, Janem Milasem a Klárou Úlehlovou, a paní Zdeňkou Tvrdou.

Kasparová v tuzemské špičce

Hranický dres bylo ale vidět i v závodním poli. Mezi šestnácti vybranými dorostenkami se představila Kateřina Kasparová, která si nominaci vybojovala před necelými dvěma týdny vítězstvím na Mistrovství Moravy v Třinci, kde dokázala posbírat 4729 bodů. Tentokrát změřila síly s republikovou špičkou.

Počínala si celkem zdatně. Na 100 m překážek po lehké kolizi na sedmé překážce časem 15,02 s o 4 setiny zaostala za svým osobním rekordem a zaujala průběžně osmou pozici. Díky poprvé zdolaným 155 cm ve výšce ji udržela i po této disciplíně. Vrh koulí letos nepatří k jejím oporám. Po průměrném výkonu 10,24 m klesla na devátou příčku a na té přes nový osobák 26,32 s na 200 m po prvním dnu skončila.

První den bylo počasí slunečné, ale větrné, a síla i směr větru se neustále měnily. Druhý den se poryvy ještě zvýraznily a zejména první disciplína – skok do dálky – se stala malou loterií. Závodnice se na rozběhu musely vyrovnávat tu s protivětrem až 3 m/s, po chvíli zas s větrem do zad za hranicí povolených 2 m/s. To mělo vliv i na počet přešlapů a nedošlapů. Kasparová se třetím pokusem trefila na prkno a zapsala 522 cm, což její průběžnou pozici stabilizovalo.

Podobné potíže připravil vítr i při hodu oštěpem. Ten ovšem letos Kasparové zatím celkem vychází a i tentokrát se jí podařil slušný hod lehce pod 39 m, v této disciplíně skončila druhá a posunula se na sedmou příčku. V závěrečném běhu na 800 m již chyběly síly na atakování výkonu z Třince, doběhla sedmá za 2:35,03 min. a stejnou pozici obsadila součtem 4728 bodů i v celkovém účtování mistrovství republiky, když od šestého místa ji dělilo 18 bodů. Za svým osobním rekordem z Třince zaostala o pouhý jeden bod.

Hranická atletika tak opět dala o sobě vědět jak na úrovni atletických funkcionářů, tak i mezi závodníky.

Autorka: Klára Úlehlová