Třetí a zároveň poslední letošní kolo krajské soutěže družstev atletických přípravek se konal ve čtvrtek 25. června na novém stadionu v Zábřehu na Moravě. Dařilo se především hochům, kteří na posledním kole obsadili páté místo a celkově za všechna tři kola vybojovali čtvrté místo v kraji z deseti týmů.

V Zábřehu se opět prosadil především Tomáš Baar, který zvítězil v běhu na 800 m i v doplňkové disciplíně - hodu medikem, osmé místo přidal z běhu na 60 m. Tomáš Sommer obsadil v hodu medikem dělené sedmé místo. Jakub Adam vybojoval jeden bod za desáté místo v hodu míčkem.

Štafeta na 4 x 60 m ve složení Šimon Kývala, Petr Gerla, Tomáš Hub a Tomáš Sommer vybojovala šesté místo v novém oddílovém rekordu 39,22 s. Dívky mají hlavní oporu týmu v Sabině Tvrdoňové, která na posledním kole opět ovládla běh na 600 m ve skvělém oddílovém rekordu 1:53,01 min. Jeden bod za desáté místo v hodu medikem přidala Marie Štolcarová. Celkově obsadila hranická děvčata osmé místo z deseti krajských družstev.

Starší žákyně bronzové

Starší žactvo mělo poslední kolo v pondělí 29. června v Olomouci. Závody proběhly zároveň jako krajský přebor staršího žactva, takže první tři v každé disciplíně si odnesli i medaile. Hranickým starším žákyním se letos dařilo skvěle, na všechna tři kola vyrážela vždy stejná šestice a vždy bodovaly všechny. V krajské konkurenci sedmi týmů to stačilo celkově na výborné třetí místo. Díky tomu družstvo postoupilo do moravského semifinále, které proběhne v září.

V Olomouci a i celkově byla největší sběratelkou bodů vrhačka Barbora Odstrčilová, která na všech třech kolech byla vždy třikrát druhá (oštěp, disk, koule). Dařilo se i Kateřině Kasparové, která zvítězila v oštěpu a čtvrtá doběhla na stopadesátce. Pilnou sběratelkou bodů byla i Hana Klanicová - čtvrtá v kouli, sedmá na stovce překážek a osmá na dvoustovce překážek. Zuzana Slobodová obsadila čtvrté místo v kladivu a páté na osmistovce. Štafeta na 4 x 60 m ve složení Marie Kročová, Anna Švánová, Zuzana Slobodová a Kateřina Kasparová doběhla pátá.

U kategorie starších žáků to bylo letos výrazně slabší. Jediný starší žák opravdu netvoří družstvo. Ondřej Glet si na posledním kole vyzkoušel běh na 3000 m a doběhl čtvrtý. Celkově pochopitelně skončilo toto „družstvo“ poslední sedmé. S chlapeckými kategoriemi žactva má hranický oddíl posledních pár let problém, ale není to pouze lokální problém, celkově v atletice začínají v mladších kategoriích výrazně převládat dívky nad hochy.

Mladší žactvo se na poslední kolo sjelo v úterý 30. června do Šumperku. Hranických dívek jezdí na závody dost a jsou skvělá parta, ale na body se jich prosazuje pouze pár. V Šumperku a i celkově byla hlavní oporou týmu Vera Vítková, která obsadila dvě sedmá místa (300 m a 60 m překážek). Sedmé místo vybojovala i Leona Stržínková ve výšce. Štafeta na 4 x 60 m ve složení Vera Vítková, Leona Stržínková, Kateřina Hamplová a Dagmar Hradilová doběhla osmá. Celkově v Krajské soutěži obsadila děvčata předposlední deváté místo.

Hoši vyrazili na poslední kolo pouze ve dvojici. Více bodů za všechna tři kola sbíral Ondřej Trousil. V Šumperku byl čtvrtý v míčku i ve výšce a desátý na stopadesátce. Kryštof Navrátil obsadil sedmé místo ve výšce a osmé na stopadesátce. Celkově obsadili hoši poslední desáté místo.

Autorka: KLÁRA ÚLEHLOVÁ