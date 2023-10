Družstvo mladších žákyň atletického oddílu SK Hranice díky umístění v krajském přeboru postoupilo do semifinále mistrovství Moravy a Slezska družstev mladšího žactva, které se konalo v sobotu 16. září v Olomouci. Desítce děvčat v hranickém dresu se poměrně dařilo, na závěr sezóny padali i osobní rekordy.

Nadějné atletky SK Hranice na semifinále mistrovství Moravy a Slezska. | Foto: Atletika SK Hranice

Nejvíce bodů v semifinále pro družstvo vybojovala Marie Štolcarová, která byla dvakrát osmá (v kouli a v kriketu), ve výšce brala dělené sedmé místo. Nejlepšího umístění dosáhla Sofie Kubicová, která byla druhá v dálce. Dařilo se Erin Ptáčkové, která byla šestá ve výšce a dvanáctá v kouli.

Ani běžkyně nezahálely. Kateřina Brzicová vybojovala šesté místo na patnáctistovce. Viktoriia Masur byla sedmá na osmistovce.

Výborně seběhaná štafeta na 4 x 60 m ve složení Tereza Vališová, Marie Frankovičová, Karin Macurová a Sofie Kubicová obsadila šesté místo. Druhá štafeta ve složení Barbora Otáhalová, Markéta Machylová, Kateřina Brzicová a Viktoriia Masur doběhla v nabitém startovním poli osmnáctá.

Celkově hranické dívky braly osmé místo z deseti oddílů, které postoupily do moravského semifinále (pět z Olomouckého kraje, pět z Moravskoslezského kraje). Do finále, kam postupovalo prvních pět týmů, se sice neprobojovaly, ale i tak je to velmi slušný výsledek na to, v jakém počtu hranická děvčata nastupovala. Je třeba jim poděkovat za vzornou reprezentaci oddílu.

Autorka: Klára Úlehlová