Na začátek příběhu se musíme vrátit o dva roky zpět. V létě 2020 všechno odstartovalo. A kde jinde vymyslet takový šílený trip než u piva. „Jezdíval jsem s rodiči na dovolenou do Bibione, postupem času i s nejlepšími kamarády a měl jsem myšlenku, že bych tam jednou chtěl jet na kole. Na zábavě jsem to po pár pivkách řekl Patrikovi, který se toho chytil, podali jsme si ruku a celý rok to plánovali,“ prozradil Jakub Vitonský.

No a za rok přejeli Alpy, urazili na kolech 992 kilometrů a mohli si užít moře v italském Bibione. Že to není Paříž? Ta teprve přišla na řadu. Tenhle typ dovolené se totiž dvojici kamarádů zalíbil a rok nato zamířili právě do Francie.

Informace o trase Rataje (u Olomouce) – Paříž:



Počet dnů na cestách: 12

Celkem ujeto: 1370 km

Den 1. (115 km) Rataje – Křídla Den 2. (114 km) Křídla – Louňovice pod Blaníkem

Den 3. (109 km) Louňovice pod Blaníkem – Rokycany

Den 4. (102 km) Rokycany – Rozvadov

Den 5. (133 km) Rozvadov – Norimberk

Den 6. (105 km) Norimberk – Gerabronn

Den 7. (109 km) Gerabronn – Flehingen

Den 8. (97 km) Flehingen – Haguenau

Den 9. (144 km) Haguenau – Nancy

Den 10. (111 km) Nancy – Revigny – sur – Ornain

Den 11. (119 km) Revigny – sur – Ornain – Montmirail

Den 12. (110 km) Montmirail – Paříž

Kromě Paříže byly ve hře jako cílové destinace také Norsko a Finsko. „Chtěl jsem na sever, ale Kuba chtěl zase do tepla. Ještě jsme zvažovali Barcelonu, ale to bychom v našem vymezeném čase nezvládli a bylo to už skoro 2000 kilometrů,“ objasnil Patrik Piňos.

V práci si vzali dovolenou a vyrazili v pondělí 4. července na dvanáctidenní dobrodružství čítající 1370 kilometrů. Patrik Piňos usedl na horské kolo, Jakub Vitonský na trekové – naložili na ně stan, náhradní oblečení, malý plynový vařič, základní hygienu, náhradní díly na kolo a českou vlajku. Jinak žádné zbytečnosti. Trasu měli „zhruba“ naplánovanou, detaily ladili ze dne na den, oblékli speciálně vyrobené cyklistické dresy s mottem: „V sedle do Paříže“ a zamířili přes Českomoravskou vrchovinu či Brněnskou vrchovinu směr země galského kohouta.

„Tentokrát jsme tolik neplánovali. Měli jsme nějaký nástřel, protože jsme si říkali, že jsme to minule zvládli a cesta musí být podobná, i když je trochu delší. Vždycky jsme si trasu plánovali večer, když jsme se ubytovali. Ale ve výsledku jsme asi nebyli připravení na to, co nás čekalo. Bylo to mnohem těžší a podmínky byly úplně jiné než do Itálie. Trápili jsme se a musíme říct, že cesta přes naši republiku byla náročnější než rok předtím přes Alpy, přestože to byl masakr a říkali jsme si, že to nemůže být horší,“ shodovali se Jakub s Patrikem.

První den zdolávali táhlé kopce v Repešském údolí a stejně jako v dalších třech dnech se museli popasovat s členitým profilem, jak se říká, nahoru, dolů. Ani počasí jim příliš nepřálo. Půl dne pršelo, potom zase „pařilo“ slunko. Nezáviděníhodná situace. „Dokonce jsme museli zastavit v obchodě se sportovním vybavením a dokoupit nějaké věci proti dešti – nepromokavou bundu a pláštěnky na batohy. Chtěli jsme se před deštěm schovávat, ale čas valil a museli jsme jet, abychom to stihli. Jak jsme nakoupili tyhle věci, už se jelo i v dešti,“ prozradil Piňos.

Na konci čtvrtého dnes překročili hranice v Rozvadově a v Německu už je čekala rovinatější cesta. Do Francie se dostali devátý den a projeli se také slavným krajem Chalons-en-Champagne. V sedle svých kol strávili dvanáct dní a nakonec bez jediného volného dne zvládli dorazit v pátek 15. července do Paříže, kde následně strávili necelé dva dny. Potom se vydali zpět - ale už autem s domluveným odvozem.

„Vidina byla udělat si fotku na kolech po Eiffelovkou. Potom už jsme to nehrotili. Přijela přítelkyně, která nás vezla domů, druhý den jsme šli všichni na okružní plavbu po Seině. Loď objížděla nejznámější památky jako Louve, Notre-Dame či právě Eiffelovku, na kterou jsme se šli podívat také večer,“ sdělil Piňos.

Řeknete si, že se musí jednat o dva cyklistické nadšence, kteří mají natrénováno a jezdí téměř denně. Opak je pravdou. „Nejsme nějací extra cyklisté. Jezdím jednou týdně na Kosíř, což mám tam a zpět dvacet kilometrů. Jinak žádné velké dálky. Před Itálií jsme jeli jednou na Macochu, což bylo lehce přes sto kilometrů, ale také poprvé, co jsme takovou dálku jeli. Jinak jsme nijak extra netrénovali,“ objasnil Vitonský, který jinak hraje fotbal za Těšetice v olomoucké III. třídě.

„Má letošní příprava byla minimální, byl to takový hec něco zvládnout,“ přidal se Piňos, jenž byl spoluhráčem Vitonského. Nyní se však spíše vrhl na dráhu vytrvalce a objíždí maratony a půlmaratony seriálu RunCzech.

„Bylo to takové vystoupení z komfortní zóny. To jsme chtěli a to nás na tom baví. Zažili jsme věci, které autem po dálnici nezažijete,“ dodal k tripu Vitonský.

A že by po tolika našlapaných kilometrech nechtěli kolo ani vidět? To také není tak úplně pravda. „Domů jsme se vrátili z neděle na pondělí a hned v pondělí jsme jeli pár kilometrů na pivko na kole,“ smál se Vitonský. „Je to jiné, když člověk sedne na kolo bez zátěže a ví, že si udělá okruh pár kilometrů po Hané a za chvíli je doma,“ uzavřel Patrik Piňos.