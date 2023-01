Ti nejmenší vyrazili na Valašsko

Judo Železo Hranice - Zimní pohár ve VsetíněZdroj: Judo Železo Hranice

V sobotu odjel také tým nejmladších hranických judistů porovnat síly na Zimní turnaj Valašska ve Vsetíně, kterého se zúčastnilo rekordních 140 bojovníků.

V nejnižší kategorii U8 se na prvních oficiálních závodech představili šestiletí hraničtí judisté. Ve váze do 22 kg vybojoval zlato Vojtěch Ličman, kterému se mu podařilo zakončovat chvat O soto gari do tzv. „holubičky“.

Nechal tak za sebou své oddílové kolegy – stříbrného Petra Janíčka a bronzového Ondřeje Hoňka. V hmotnostní kategorii do 19 kg se dařilo Adéle Kubáčové, které vybojovala stříbrnou medaili, když porazila i svého oddílového kolegu Jindřicha Kunovského.

Následovala vyšší kategorie U10, kde se suverénně prosazovala Dorota Šustalová. Všechny své zápasy si soustředěně pohlídala a ukončila před časovým limitem na ippon.

Jedny z nejnapínavějších zápasů byly k viděné v kategorii do 25 kg, ve které startovali dva železní judisté. Po urputných bojích zlato těsně uteklo Brunovi Netočnému a pro bronzovou medaili se ve stejné váze probil Matyáš Tuček.

Ve kategorii do 32kg startoval Matyas Ludka, který ačkoliv měl svého soupeře a budoucího finalistu opakovaně téměř na lopatkách, v závěrečné fázi chvatu vždy pustil ruce a soupeři se podařilo vysmeknout a prohru odvrátit. Po urputných bojích nakonec ukořistil pěkné třetí místo.

Do 23 kg se poprvé na závodech představil Antonín Nevrlý, který se utkal v několika těžkých zápasech a obsadil konečné čtvrté.

O medaile se porvali také desetiletí judisté ve věkové kategorii U12. Zlatou medaili se podařilo ukořistit Vojtěchovi Hoňkovi, jehož zápasy byly plné zvratů, avšak díky své bojovnosti a „srdíčku“ se mu nakonec vždy podařilo dotáhnout zápas do zdárného konce a soupeře deklasovat.

Krásnými boji si dále zasloužil Jakub Křeháček (-34 kg) bronzovou medaili. Nejnáročnější a nejdelší štaci na svých prvních závodech podnikl Filip Nový (-28 kg), který se v nejobsazenější kategorii celého turnaje propral až do boje o bronz. Ačkoli v zápasech ukázal obdivuhodnou výdrž a pěknou techniku z turnaje bohužel odjíždí s nepopulární bramborovou medailí.

„Turnaj byl rozjezdem pro naši omladinu a hlavně obrovským zdrojem zkušeností pro naše nejmladší svěřence, ale také studnou cenných poznatků pro nás trenéry, kterým ukázal na co zaměřit a co dále zlepšovat. Celý den jsme navíc byli ve spojení se staršími judisty, kteří se rvali v České Třebové a těmi nejzkušenějšími seniorskými kolegy, kteří hranické judo reprezentovali v Prostějově. Je úžasné sledovat, jak se našim svěřencům všech věkových kategorií daří na sobě makat. Děkuji za nádherný start do nového roku a přeji všem spokojenost za cestou k cíli,“ rozvášněně hodnotil judistickou sobotu trenér Tomáš Ličman.

Zdroj: Judo Železo Hranice